OTTAWA, ON, le 23 mai 2023 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a lancé aujourd'hui le projet de renouvellement de l'architecture des politiques (RAP), qui vise à simplifier les documents stratégiques et les consignes.

Le RAP facilitera la compréhension des lignes directrices du BSIF par les moyens suivants :

éliminer toute redondance ou duplication de contenu

restructurer les documents de manière plus cohérente

uniformiser davantage l'approche rédactionnelle et la présentation de contenu

Le RAP fait partie intégrante du Plan directeur de la transformation du BSIF. Il s'inscrit dans la continuité de l'excellent bilan du BSIF au chapitre de la stabilité financière et fait écho à sa réputation en tant que chef de file mondial de la réglementation prudentielle.

Citation

« Il est important d'assurer la clarté et la cohérence des politiques et des consignes applicables aux institutions financières pour les aider à gérer les risques de manière efficace et efficiente. Le projet, qui consiste à actualiser, à simplifier et à réorganiser plus de 250 documents de consignes, aidera le BSIF et les institutions à mieux encadrer les risques pertinents, de la bonne manière et au bon moment. »

- Peter Routledge, surintendant des institutions financières

Faits en bref

Le BSIF entend consulter cet été les parties prenantes au sujet de son projet de renouvellement de l'architecture des politiques (RAP).

Dans les semaines à venir, le BSIF fera le point sur les six grands axes de sa transformation.

Liens utiles

SOURCE Bureau du surintendant des institutions financières

Renseignements: BSIF - Relations avec les médias, [email protected], 343-550-9373