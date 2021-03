Plan de sauvetage caquiste de l'industrie des pâtes et papiers : un autre test de leadership pour François Legault

QUÉBEC, le 15 mars 2021 /CNW Telbec/ - Se rangeant du côté des acteurs de notre industrie forestière, la cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions, madame Dominique Anglade, accompagnée de la porte-parole en matière de forêts, de faune et de parcs, madame Francine Charbonneau, et de la porte-parole en matière d'affaires municipales, madame Marie-Claude Nichols, saluent l'intention du gouvernement caquiste de présenter un plan de sauvetage pour notre industrie des pâtes et papiers mais demandent qu'il soit déposé d'ici le 1er mai 2021.

« Depuis 2018, nous demandons à François Legault de reconnaître la particularité des enjeux du secteur forestier. Face à nos demandes, il s'est empressé récemment d'annoncer un plan de sauvetage pour notre industrie des pâtes et papiers. La dernière fois qu'il a annoncé un renouveau au niveau du régime forestier, tous les acteurs ont été déçus. Cette fois-ci, nous espérons que François Legault répondra aux enjeux spécifiques de l'industrie durement fragilisée par la pandémie. D'ailleurs, je ne peux passer sous silence la fermeture des usines de papier journal des Produits forestiers Résolu à Amos et à Baie-Comeau. Ce sont plusieurs emplois perdus dans chacune de ces municipalités. Cela n'a pas de bon sens. Nous verrons avec ce plan de sauvetage la réponse du gouvernement Legault aux travailleurs. De notre côté, nous savons qu'il y a urgence d'agir. Nous travaillons activement à bâtir notre Charte des régions, un puissant outil qui nous permettra de moderniser et de diversifier notre secteur forestier au Québec. »

Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions.

« L'industrie forestière soutient des milliers de travailleurs et leurs familles dans plusieurs régions du Québec. D'ailleurs, l'industrie innove. Je pense notamment au carton, aux panneaux isolants, à la cellulose, à la bioénergie et aux huiles essentielles, comme dérivés des copeaux de bois. Il ne reste qu'au gouvernement caquiste d'y croire. »

Francine Charbonneau, porte-parole en matière de forêts, de faune et de parcs

« Pendant que la demande en bois d'œuvre explose et que des retombées économiques pourraient voir le jour dans nos municipalités, nos scieries sont incapables de répondre à leur obligation de valoriser les copeaux de bois. Ce triste constat, nous le partageons avec les élus locaux qui interpellent le gouvernement caquiste depuis trop longtemps. Ce ne sera qu'une fois présenté, que nous verrons si la CAQ reconnaîtra, enfin, que les réalités de nos régions ne sont pas les mêmes partout au Québec. Il en va du développement et de l'attractivité de nos municipalités. »

Marie-Claude Nichols, porte-parole en matière d'affaires municipales

