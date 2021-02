MONTRÉAL, le 25 févr. 2021 /CNW Telbec/ - C'est à la suite de l'assemblée générale annuelle 2021 de Sollio Groupe Coopératif qui s'est déroulée aujourd'hui que monsieur Pascal Houle entre officiellement en fonction à titre de chef de l'exploitation. Il aura notamment comme responsabilité la mise en œuvre du plan stratégique. Les chefs de la direction de Sollio Agriculture et du Groupe BMR relèveront de lui. Cette nomination s'inscrit dans le cadre du déploiement du plan de relève.

« Au terme d'un processus rigoureux qui aura une fois de plus démontré le talent et l'excellence au sein de notre organisation, je tiens à féliciter monsieur Houle pour sa nomination qui s'inscrit dans la mise en œuvre de notre plan de relève, afin qu'il soit en mesure de pourvoir le poste de chef de la direction lorsque le moment sera venu », déclare monsieur Gaétan Desroches, chef de la direction de Sollio Groupe Coopératif. « En s'appuyant sur notre modèle d'affaires coopératif, je suis persuadé que monsieur Houle saura mettre à profit ses compétences pour contribuer à nourrir les gens tout en veillant à la prospérité des familles agricoles. L'avenir de Sollio Groupe Coopératif est prometteur et il pourra compter sur mon soutien et sur celui de l'ensemble du comité de direction dans l'atteinte de nos objectifs communs. »

« Au cours des sept dernières années au Groupe BMR, j'ai eu la chance de côtoyer un réseau de gens passionnés, créatifs et remplis de talents, qui m'ont beaucoup appris et m'ont fait grandir », souligne monsieur Pascal Houle, chef de l'exploitation de Sollio Groupe Coopératif. « C'est donc avec un petit pincement au cœur que je les quitte, mais aussi avec le sentiment du devoir accompli. Et je sais que d'une certaine façon, ils m'accompagneront dans mes nouvelles fonctions. C'est donc avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme que j'entame cette nouvelle étape de mon parcours au sein de Sollio Groupe Coopératif, réseau que j'ai joint il y a plus de 20 ans maintenant! »

Titulaire d'un Baccalauréat en administration des affaires (BAA), comptable en management agréé (CMA) et comptable professionnel agréé (CPA), monsieur Houle a occupé plusieurs postes depuis son arrivée au sein du réseau en 1998. D'abord à titre de directeur quincaillerie à La Coop des Appalaches, puis à titre de conseiller en gestion à La Coop fédérée. En 2004, il se joint à La Coop des Bois-Francs, maintenant connue sous le nom VIVACO groupe coopératif, en tant que directeur quincaillerie, matériaux et pétrole. En 2008, il est nommé directeur général de la coopérative. Pascal s'est joint au Groupe BMR à titre de vice-président détail en 2013, avant d'être nommé vice-président exécutif. En 2015, il devient chef de la direction de Groupe BMR et vice-président exécutif de Sollio Groupe Coopératif.

Soulignons que la nomination de M. Houle à son nouveau poste avait été entérinée par le conseil d'administration et le chef de la direction de Sollio Groupe Coopératif en décembre dernier, mais son entrée en fonction est effective au lendemain de l'Assemblée générale annuelle.

Les démarches en vue de la nomination d'un nouveau chef de la direction du Groupe BMR sont en cours. M Houle continuera d'assumer la direction de Groupe BMR d'ici à la nomination de son successeur.

À propos de Sollio Groupe Coopératif

Nous sommes Sollio Groupe Coopératif, la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de nos 16 150 employés et des 7000 travailleurs des coopératives affiliées. Avec plus de 123 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés au sein de 48 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation ainsi que deux sections, l'une regroupant des producteurs de porcs fournisseurs d'Olymel et l'autre regroupant des quincailliers BMR indépendants, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions - Sollio Agriculture, Olymel S.E.C. et Groupe BMR inc. - Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en région qui génère un chiffre d'affaires de 8,2 milliards $ (plus de 11 milliards $ en incluant les coopératives affiliées). Nos valeurs coopératives sont fondées sur l'honnêteté, l'équité, la responsabilité et la solidarité. Résolument tourné vers l'avenir, Sollio Groupe Coopératif adhère aux principes de développement durable. D'ici 2025, Sollio Groupe Coopératif veut être reconnue comme un acteur de référence dans ses secteurs de la vente au détail au Canada, du secteur agricole nord-américain et du secteur agroalimentaire à l'international. Pour en savoir plus, visitez sollio.coop/.

