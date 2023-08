Plan de relève de la STQ - Retour en service du NM Radisson

QUÉBEC, le 24 août 2023 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) est heureuse d'annoncer le retour en service du NM Radisson dans la flotte opérationnelle de la STQ à la suite de sa remotorisation. Il effectuera ses premières traversées à la traverse Québec-Lévis dès aujourd'hui. Son retour en service permet à la STQ d'avoir un plan de relève plus robuste aux traverses de Québec et de L'Isle-aux-Coudres. La STQ pourra compter sur ce navire de relève encore plusieurs années.

Un rajeunissement qui bonifie l'expérience client et ses performances

La STQ en a profité pour effectuer plusieurs rénovations au navire tant au niveau des espaces passagers, de la timonerie que dans la salle des machines. La clientèle sera heureuse de découvrir un salon des passagers complètement rénové, un système d'éclairage plus performant, des places assises plus confortables et un aménagement plus ergonomique.

Les membres d'équipage du navire auront de leur côté un environnement de travail plus fonctionnel, des systèmes pour la navigation modernes, une salle des machines réaménagée en plus de sa nouvelle motorisation.

Ce navire est le plus ancien de la flotte de la STQ; construit en 1954, il avait été modernisé en 1985.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Renseignements: Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected], Traversiers.com