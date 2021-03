Plan de relance économique - La Ville de Montréal investit 1 275 000 $ pour accélérer le développement de l'économie circulaire sur son territoire

MONTRÉAL, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - En juin dernier, notre administration s'est engagée, dans le cadre du plan de relance économique Une impulsion pour Montréal : Agir Maintenant, à développer une feuille de route en économie circulaire dès 2021 pour accélérer la transition d'un modèle linéaire vers un modèle plus circulaire. Le responsable du développement économique et commercial et du design au sein du comité exécutif, Luc Rabouin, est heureux de confirmer l'accélération du développement de l'économie circulaire en annonçant deux mesures concrètes et importantes.

Cette accélération se traduit par l'engagement de la Ville de Montréal dans le Fonds économie circulaire de Fondaction, un Fonds d'investissement de 30 M$. Il s'agit d'une première canadienne.

Elle se traduit également par la poursuite de sa collaboration avec l'initiative Synergie Montréal de PME MTL Est-de-l'Île afin que celle-ci puisse offrir de l'accompagnement aux entreprises visées par ce fonds en les soutenant dans le développement de projets et de modèles d'affaires en économie circulaire. La contribution de la Ville servira d'effet de levier au financement offert par Fondaction. En couplant accompagnement et financement, l'entente privilégie une formule gagnante pour bien soutenir les entreprises dans leur transition.

« Notre relance doit être verte, inclusive et locale et la Ville de Montréal entend en être un leader. Nous allons mobiliser et canaliser les efforts ainsi que les contributions de l'écosystème économique pour s'assurer d'une relance qui ne laisse personne pour compte. Ce partenariat permet de mettre en commun les efforts de la Ville et des organismes d'accompagnement des entreprises qu'elle soutient. Il est crucial que cet accompagnement perdure afin de faciliter la transition économique au bénéfice de la transition écologique », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La Ville de Montréal est un partenaire-clé des entreprises et des organisations montréalaises qui entendent passer à l'action et aligner leurs modèles d'affaires sur des activités économiques ayant des impacts environnementaux réduits.

En marge de ce partenariat avec Fondaction, annoncé aujourd'hui, la métropole renforce donc son soutien financier à Synergie Montréal en bonifiant sa contribution financière, la faisant passer de 450 000 $ à 1 275 000 $, et en prolongeant son soutien jusqu'au 31 décembre 2024. Ce soutien permettra à Synergie Montréal de poursuivre ses activités d'accompagnement et de soutenir la Ville de Montréal dans l'élaboration de sa feuille de route.

L'accompagnement offert par Synergie Montréal aux entreprises de l'agglomération est un maillon important pour leur évolution ou le réajustement de leur modèle d'affaires en vue d'adopter des stratégies d'économie circulaire. Et l'augmentation de la circularité sera une contribution de taille dans l'atteinte des objectifs de la Ville de Montréal en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de réduction des matières résiduelles, en concordance avec son Plan climat et sa vision stratégique 2020-2030.

Citations

« L'essor de l'économie circulaire à Montréal nous permettra de créer de la richesse en maximisant l'utilisation des ressources. Cela permet de consolider les emplois ainsi que l'économie locale grâce à une optimisation des sources d'approvisionnement. Ces liens entre nos entreprises vont ainsi augmenter notre capacité d'innovation et nous préparer adéquatement pour faire face aux prochaines crises, en comptant sur une économie et un territoire plus résilients. Montréal a tout ce qu'il faut pour se positionner comme un leader en Amérique du Nord en économie circulaire. C'est une tendance d'avenir qui connaîtra une grande croissance dans les prochaines années et c'est une façon de rendre notre économie plus résiliente face aux prochaines crises. » - Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au sein du comité exécutif.

« À Fondaction, nous avons la conviction que l'économie va devoir se transformer profondément pour pouvoir répondre aux besoins des personnes en respectant les limites de la planète. Le passage d'une économie linéaire à une économie circulaire est indéniablement un des moyens pour soutenir cette transformation. En encourageant la collaboration entre tous les acteurs du milieu, nous répondons à des besoins réels et favorisons l'innovation. Le Fonds rendra possible l'émergence de modèles d'affaires novateurs et durables qui aideront les grandes entreprises qui souhaitent s'adapter pour traverser le temps. » - Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction.

« Synergie Montréal et ses experts sont fiers de s'associer à la Ville de Montréal et à Fondaction dans cette initiative. Ce partenariat donnera l'occasion à l'équipe de ma collègue Melissa Stoia d'accompagner des entreprises montréalaises dans leurs virages vers des modèles intégrant des stratégies de circularité. Ceci constitue clairement une reconnaissance du savoir-faire développé au cours des six dernières années et des résultats obtenus par le déploiement de cette initiative propulsée par PME MTL Est-de-l'Île. Ce sont plus de 1000 entreprises qui ont pu être sensibilisées et plus de 500 accompagnées, ce qui résulte en une réduction annuelle des gaz à effet de serre de plus de 2800 tonnes. » - Annie Bourgoin, directrice générale de PME MTL Est-de-l'Île.

