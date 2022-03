PLAN DE RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE - La CCAQ salue l'annonce du gouvernement en matière de véhicules électriques

QUÉBEC, le 30 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec salue l'annonce du gouvernement fédéral visant à présenter le plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030.

Le gouvernement a donc annoncé qu'il versera 1,7 milliard de dollars pour élargir le programme incitatif pour les véhicules zéro émissions.

« Nous sommes très heureux que le gouvernement fédéral ait compris que la transition énergétique et le virage collectif vers la carboneutralité passe notamment par la promotion et l'incitation des véhicules électriques. Alors que le gouvernement provincial a décidé, de manière incompréhensible, de diminuer les incitatifs provinciaux, nous constatons avec soulagement que le gouvernement fédéral poursuit la volonté salutaire d'offrir la possibilité d'avoir des choix respectueux de l'environnement. », a déclaré le Président directeur-général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, M. Robert Poëti.

« Il est important de rappeler que près de 50 % de l'ensemble des véhicules électriques et hybrides rechargeables vendu au Canada trouvent preneurs au Québec. Nous sommes des leaders nord-américains en la matière et nous comptons tout mettre en œuvre pour demeurer en peloton de tête. » a conclu M. Poëti.

À propos de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec

La Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec (CCAQ) est un organisme à but non lucratif. Elle regroupe plus de 890 concessionnaires québécois titulaires d'une franchise d'un constructeur pour la vente de véhicules neufs (véhicules légers et camions lourds). Elle représente ainsi 99 % des concessionnaires du Québec.

La CCAQ a pour mission de faire valoir les droits de ses membres et de défendre leurs intérêts. Parallèlement, elle se soucie de la qualité du service à la clientèle, de la sécurité du public et des besoins des consommateurs.

SOURCE La Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec (CCAQ)

Renseignements: Yasmine Abdelfadel, (514) 804-6182, [email protected]