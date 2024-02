Plan de protection du territoire face aux inondations - Plus de 400 000 $ octroyés aux MRC de Vaudreuil-Soulanges, d'Argenteuil et de Deux-Montagnes pour les soutenir face aux risques d'inondation

QUÉBEC, le 26 févr. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, annonce un soutien financier de 400 742 $ bénéficiant conjointement aux MRC de Vaudreuil-Soulanges, d'Argenteuil et de Deux-Montagnes, qui pourront améliorer leur connaissance du risque d'inondation sur leurs territoires.

Cette aide financière permettra aux MRC de réaliser un projet d'analyse et d'évaluation des risques ainsi que des dommages liés aux inondations sur plusieurs territoires prioritaires de leurs municipalités. Elle s'inscrit dans la foulée de l'accompagnement offert par le Bureau de projets de la rivière des Outaouais Est, mis en place par le gouvernement du Québec dans le cadre du Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie.

Citations :

« Je suis heureuse de constater qu'une fois de plus, la mise en place des bureaux de projets porte fruit. Avec ce projet, les trois MRC concernées pourront réaliser un diagnostic approfondi des problématiques d'inondation existantes sur leur territoire. Ainsi, des études pour déterminer la vulnérabilité de leur région seront menées afin de mettre sur pied un plan d'intervention comprenant des mesures de résilience adaptées aux besoins des communautés. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Les événements de 2017 et de 2019 nous ont donné un avant-goût des sinistres qui pourraient survenir plus fréquemment et avec une intensité accrue au cours des prochaines années. Le projet annoncé aujourd'hui s'avère donc une excellente nouvelle pour la région des Laurentides, car il permettra de mettre en place des mesures concrètes et convenant à notre réalité. Notre gouvernement démontre une fois de plus qu'il est en action en ce qui concerne l'adaptation aux changements climatiques. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région des Laurentides et député de Deux-Montagnes

« La MRC accueille positivement cette annonce et nous sommes heureux de pouvoir continuer notre partenariat avec le gouvernement du Québec et les MRC d'Argenteuil et de Deux-Montagnes. Nous sommes particulièrement fiers de nos professionnelles et professionnels, reconnus à l'échelle nationale pour leur connaissance extrêmement fine des zones inondables et du territoire. Les informations recueillies et les données relatives au territoire sont primordiales et nécessaires dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'action en sécurité civile et en aménagement du territoire de nos municipalités. J'en profite pour féliciter l'équipe de la MRC et remercier le Ministère pour cet appui financier qui nous permettra de poursuivre le travail et de mieux protéger notre territoire face aux inondations. »

Patrick Bousez, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges

« La MRC d'Argenteuil est heureuse de poursuivre son implication dans ce projet d'envergure. Depuis 2018, nous travaillons en étroite collaboration avec les différents partenaires afin de mettre à jour nos connaissances et nos données cartographiques en vue d'être mieux outillés et plus résilients face aux impacts des changements climatiques. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur des équipes multidisciplinaires compétentes pour mener à bien ce projet! »

Scott Pearce, préfet de la MRC d'Argenteuil

« Cette convention constitue une nouvelle étape vers une meilleure connaissance du territoire face aux risques d'inondation dans la municipalité de Saint-Placide. Nous souhaitons que les analyses et les données qui résulteront de cette étape contribuent à améliorer notre résilience face aux inondations. »

Pierre Charron, préfet de la MRC de Deux-Montagnes

Faits saillants :

Le financement de ce projet s'inscrit dans la foulée de la mesure 9 du Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie. Rendu public par le gouvernement du Québec en 2020, ce plan a permis la mise en place de 10 bureaux de projets pour la planification de l'aménagement des zones inondables. Accompagné d'un budget de 479 millions de dollars, il vise à améliorer la capacité du Québec à se préparer aux inondations et à s'en protéger.

La mise en œuvre du Plan repose sur une étroite collaboration entre les ministères des Ressources naturelles et des Forêts, des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, et de la Sécurité publique.

Le projet se décline en trois volets principaux : l'analyse de la vulnérabilité territoriale et de l'accessibilité des zones exposées aux inondations; le calcul des dommages directs au parc résidentiel de secteurs homogènes exposés aux inondations; l'analyse des données concernant l'impact des inondations sur l'érosion des berges dans la municipalité de Pointe-Fortune , et l'analyse des solutions de résilience potentielles pour le secteur du noyau villageois de cette municipalité.

Le projet sera complémentaire aux travaux pour l'actualisation de la cartographie des zones inondables sur les territoires des trois MRC concernées.

Rappelons que les 10 bureaux de projets déployés dans les bassins versants prioritaires aux prises avec des problématiques d'inondations récurrentes offrent un accompagnement aux organismes municipaux, notamment pour le dépôt de projets dans le cadre du Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations.

Ils ont pour mandats :

de réaliser un portrait des problématiques d'inondation existantes sur le territoire;

de définir un plan d'intervention comprenant des mesures de résilience et d'adaptation s'appuyant sur une expertise et des analyses scientifiques;

d'assurer la concertation des parties prenantes touchées par les inondations, entre autres en mettant en place des mécanismes afin d'associer aux travaux les instances municipales (municipalités et municipalités régionales de comté), les groupes de la société civile, les communautés autochtones et les citoyennes et citoyens concernés;

de soutenir le milieu municipal dans la mise en œuvre des actions prévues dans le plan d'intervention.

