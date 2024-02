Plan de protection du territoire face aux inondations - 975 000 $ octroyés à Sainte-Marie pour la soutenir face aux risques d'inondation

SAINTE-MARIE, QC, le 12 févr. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, annonce un soutien financier de 975 000 $ à la Ville de Sainte-Marie pour l'acquisition des connaissances nécessaires à la mise en place de projets de réaménagements résilients.

Cette aide financière permettra à la Ville d'identifier et de planifier les interventions les plus porteuses pour protéger son noyau urbain des effets des inondations. Elle s'inscrit dans la foulée de l'accompagnement offert par le Bureau de projets de la rivière Chaudière, mis en place par le gouvernement du Québec dans le cadre du Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie.

« Le soutien annoncé aujourd'hui permettra de cibler efficacement les besoins de la Ville de Sainte-Marie et de proposer des solutions concrètes, durables et optimales pour la protection et la sécurité des communautés. Ainsi, ce projet s'ajoute aux actions posées par notre gouvernement pour mieux prévenir les impacts dévastateurs que pourraient avoir des inondations futures sur les milieux de vie des Québécoises et Québécois. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« L'inondation historique du printemps 2019 a lourdement affecté la communauté mariveraine. C'était du jamais-vu. Des centaines de familles et des dizaines de commerçants ont subi les foudres de la rivière Chaudière. Cette aide financière de notre gouvernement à la Ville de Sainte-Marie est un signal clair : nous souhaitons participer au développement futur de la municipalité. Le maire, M. Gaétan Vachon, et son équipe peuvent compter sur moi pour les projets à venir. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« Cette subvention permettra à la Ville de Sainte-Marie d'envisager des solutions novatrices et adaptées aux réalités locales pour faire face aux risques d'inondation. Grâce à cette aide, nous pourrons également planifier les actions visant à réaménager les espaces laissés vacants en accord avec les réglementations ainsi que les besoins spécifiques et évolutifs de la population. »

Gaétan Vachon, maire de Sainte-Marie

Faits saillants :

Le financement de ce projet s'inscrit dans la foulée de la mesure 9 du Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie, rendu public par le gouvernement du Québec en 2020. Cette mesure a amené la mise en place de 10 bureaux de projets pour la planification de l'aménagement des zones inondables. Accompagné d'un budget de 479 millions de dollars, le Plan vise à améliorer la capacité du Québec à se préparer aux inondations et à s'en protéger.

La mise en œuvre du Plan repose sur une étroite collaboration entre les ministères des Ressources naturelles et des Forêts, des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, et de la Sécurité publique.

Dans le cadre du projet, la Ville pourra bénéficier des connaissances cartographiques les plus à jour et d'une collaboration avec le milieu scientifique pour appuyer le choix des interventions à préconiser.

Rappelons que les 10 bureaux de projets déployés dans les bassins versants prioritaires aux prises avec des problématiques d'inondations récurrentes offrent un accompagnement aux organismes municipaux, notamment pour le dépôt de projets dans le cadre du Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations.

Les bureaux de projets ont pour mandats :

de réaliser un portrait des problématiques d'inondations existantes sur le territoire;

de définir un plan d'intervention comprenant des mesures de résilience et d'adaptation s'appuyant sur des analyses et une expertise scientifiques;

d'assurer la concertation des parties prenantes touchées par les inondations, entre autres en mettant en place des mécanismes afin d'associer aux travaux les instances municipales (municipalités et municipalités régionales de comté), les groupes de la société civile, les communautés autochtones et les citoyennes et citoyens concernés;

de soutenir le milieu municipal dans la mise en œuvre des actions prévues dans le plan d'intervention.

