Plan de protection du territoire face aux inondations - 300 000 $ à la Ville de Saguenay pour mieux faire face aux risques liés à l'érosion fluviale des berges

SAGUENAY, QC, le 2 déc. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, annonce un soutien financier de 300 000 $ à la Ville de Saguenay afin qu'elle puisse compléter son étude portant sur les risques liés à l'érosion fluviale et à la mobilité des cours d'eau sur son territoire et cibler des solutions concrètes pour faire face à ces enjeux dans sept secteurs de la ville.

Le projet comportera l'identification et l'évaluation des scénarios d'adaptation les plus efficaces pour continuer d'accroître la sécurité des citoyennes et citoyens et celle de leurs biens face à ces enjeux.

Cette aide financière permettra également de documenter l'exposition et la vulnérabilité de secteurs jugés prioritaires par la Ville, soit le boulevard de Tadoussac (Canton-Tremblay), le boulevard de la Grande-Baie Sud, la rue Piché (Canton-Tremblay), le rang Saint-Martin, le chemin des Terres-Rompues, l'anse à Benjamin et le chemin des Bouleaux.

Citations :

« Notre gouvernement soutient les municipalités pour qu'elles puissent planifier et aménager leur territoire en tenant compte des nouveaux enjeux liés aux changements climatiques. Je suis très fière de l'aide financière qu'on annonce, puisqu'elle marque un pas de plus vers la mise en place de solutions concrètes, adéquates et durables. Ce projet vient renforcer l'ensemble des actions entreprises par notre gouvernement pour assurer la sécurité des citoyens établis sur le bord de nos cours d'eau. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Nous sommes résolument engagés à renforcer la résilience de notre ville face aux défis posés par les changements climatiques. Grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, cette initiative est parfaitement en accord avec la mise en place de notre plan climat, qui vise non seulement à identifier et à évaluer les risques d'érosion fluviale, mais également à élaborer des solutions concrètes pour protéger notre communauté et bâtir un environnement plus sûr et plus durable pour les générations futures de Saguenay. »

Julie Dufour, mairesse de Saguenay

Faits saillants :

Ce projet fait suite aux recommandations d'une étude réalisée en 2021 par la Ville de Saguenay et financée à hauteur de 24 139 $ par le gouvernement du Québec. Celle-ci avait pour objectif d'établir le portrait des impacts potentiels des changements climatiques sur les berges de la rivière Saguenay.

Dévoilé en 2020, le Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie (PPTFI) est doté d'une enveloppe de 479 millions de dollars. Ses 23 mesures s'articulent autour de 4 axes d'intervention : Cartographier, Régir et encadrer, Planifier et intervenir, ainsi que Connaître et communiquer. À ce jour, des investissements totalisant 34,7 millions de dollars ont été consacrés à la protection des collectivités québécoises contre les risques d'inondation.

Rappelons que les 10 bureaux de projets - Inondations déployés dans les bassins versants jugés prioritaires aux prises avec des problématiques d'inondations récurrentes offrent un accompagnement aux organismes municipaux. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la foulée de l'accompagnement offert par le Bureau de projets de la rivière Saguenay.

