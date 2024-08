Plan de protection du territoire face aux inondations - 120 000 $ octroyés à la MRC de Mékinac pour la soutenir face aux risques d'inondation sur son territoire

SAINT-TITE, QC, le 15 août 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, annonce un soutien financier de 120 000 $ à la MRC de Mékinac pour compléter l'appréciation des risques d'inondation à l'échelle du bassin versant du ruisseau des Prairies, dans la ville de Saint-Tite, et réaliser une analyse de solutions.

Cette aide financière permettra de cibler, dans un esprit de prévention et de gestion des risques, les interventions à préconiser en matière d'aménagements résilients. Ce projet s'inscrit dans la foulée de l'accompagnement offert par le bureau de projets - Inondations du Bassin Saint-Laurent Centre, mis en place par le gouvernement du Québec dans le cadre du Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie (PPTFI).

« Je suis fière de l'annonce d'aujourd'hui, qui vise à orienter et à accompagner la MRC de Mékinac dans sa prise de décisions stratégiques pour gérer de manière intégrée les défis que posent les inondations et planifier adéquatement les travaux requis. Ainsi, ce projet s'ajoute aux mesures instaurées par notre gouvernement pour assurer une gestion durable des secteurs bâtis et réduire les impacts dévastateurs pour les municipalités et leurs communautés. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis heureuse de l'accompagnement offert aux municipalités de la circonscription de Champlain par notre gouvernement. Grâce à ce soutien financier, la MRC de Mékinac sera mieux outillée dans sa gestion des risques d'inondation et davantage en mesure de faire face aux défis que ça représente. »

Sonia LeBel, députée de Champlain

« Grâce à ce financement, nous pourrons mieux comprendre les risques auxquels nous faisons face et mettre en place des solutions durables pour protéger notre communauté contre les inondations. »

Caroline Clément, préfète de la MRC de Mékinac

Le PPTFI

Dévoilé en 2020, le PPTFI est doté d'une enveloppe de 479 millions de dollars. Ses 23 mesures s'articulent autour de 4 axes d'intervention, soit : Cartographier, Régir et encadrer, Planifier et intervenir ainsi que Connaître et communiquer.





La mise en œuvre du PPTFI repose sur une étroite collaboration entre les ministères des Ressources naturelles et des Forêts, des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, et de la Sécurité publique.

Le projet

Depuis 2005, la Ville de Saint-Tite explore des pistes de solution pour diminuer les conséquences économiques et sociales des inondations soudaines causées par la crue du ruisseau des Prairies. Une analyse hydrologique a notamment été réalisée par une firme d'ingénierie pour le tronçon problématique, et des travaux avaient été recommandés à la Ville en 2007.





explore des pistes de solution pour diminuer les conséquences économiques et sociales des inondations soudaines causées par la crue du ruisseau des Prairies. Une analyse hydrologique a notamment été réalisée par une firme d'ingénierie pour le tronçon problématique, et des travaux avaient été recommandés à la Ville en 2007. En 2022, un nouveau rapport d'ingénierie a été produit afin d'émettre des recommandations pour améliorer la capacité de drainage du secteur. C'est en tenant compte de cette étude que s'inscrit le projet annoncé aujourd'hui, dont le financement provient de la mesure 9 du PPTFI.





Le projet s'inscrit dans le cadre d'une Démarche de gestion des risques liés aux inondations et vise à : établir le contexte des inondations du ruisseau des Prairies dans la ville de Saint-Tite ; apprécier le risque et les conséquences des inondations du bassin versant du ruisseau des Prairies à Saint-Tite en réalisant notamment une analyse multicritère des interventions possibles en vue de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens de façon durable; mettre sur pied un plan d'action pour la mise en œuvre des solutions retenues.



Les bureaux de projets

Rappelons que les 10 bureaux de projets - Inondations déployés dans les bassins versants prioritaires aux prises avec des problématiques d'inondations récurrentes offrent un accompagnement aux organismes municipaux, notamment pour le dépôt de projets dans le cadre du Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations.





Les bureaux de projets ont pour mandats de : réaliser un portrait des problématiques d'inondation existantes sur le territoire; définir un plan d'intervention comprenant des mesures de résilience et d'adaptation s'appuyant sur des analyses et une expertise scientifiques; travailler en concertation avec les parties prenantes touchées par les inondations; soutenir le milieu municipal dans la mise en œuvre des actions prévues dans le plan d'intervention.



