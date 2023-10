Louable, mais il faut aller plus loin pour protéger le personnel de soutien

MONTRÉAL, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Le secteur scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) - principal regroupement syndical d'employé-es de soutien scolaire au Québec, demeure mitigé devant le Plan de prévention de la violence et de l'intimidation en milieu scolaire présenté ce matin par le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. « Enfin, aujourd'hui, le gouvernement amorce un mouvement sur cette question, mais il faut aller plus loin. Dans ce Plan, on retrouve peu de choses sur la protection du personnel de soutien scolaire, qui, malheureusement, est grandement touché. Si la violence envers le personnel est une vraie priorité pour le ministre de l'Éducation, qu'il le démontre aux tables de négociation », déclare Annie Charland, présidente du secteur scolaire de la FEESP-CSN.

La présidente enchaine en soulignant que cela fait des années qu'ils alertent les employeurs et le gouvernement sur la hausse de la violence perpétrée envers le personnel de soutien scolaire. « Nous documentons ce sujet depuis longtemps. Nous avons procédé à deux sondages exhaustifs auprès de nos membres depuis 2020. Les syndicats locaux ont des statistiques préoccupantes sur les accidents et les incidents violents. Pour prévenir et bien protéger le personnel scolaire, la négociation du secteur public offre des prises importantes. Nous croyons que la convention collective est un bon véhicule pour concrétiser les ambitions du ministre Drainville et d'ainsi obtenir de vrais résultats », continue Mme Charland.

En effet, dans la présente négociation, le secteur scolaire revendique que soit ajoutée à la convention collective l'obligation d'agir avec des moyens concrets - notamment des ressources financières et des formations annuelles - pour sensibiliser et prévenir localement la violence dans les écoles. « Nous amenons cet enjeu depuis des mois aux tables de négociation et nous n'avons pas de retour des représentants patronaux concernant nos demandes à ce sujet ! On ne perçoit donc pas du tout que c'est une préoccupation de la part de l'employeur. Si monsieur Drainville est sérieux avec son plan, nous lui demandons de donner des mandats clairs aux négociateurs patronaux afin d'inclure la prévention de la violence envers le personnel scolaire dans les priorités gouvernementales et de travailler avec nous pour implanter des solutions dès maintenant. Il faut absolument s'assurer que les employé-es concernés soient impliqués dans l'élaboration et la mise en œuvre de solutions pour enrayer ce fléau », termine Mme Charland.

Le secteur scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) est l'organisation la plus représentative du personnel de soutien scolaire au Québec. Il regroupe 37 syndicats représentant plus de 35 000 employés-es de soutien présents dans 31 centres de services scolaires francophones et deux commissions scolaires anglophones.

