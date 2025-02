Plan de modernisation du Bureau du coroner - Une nouvelle plateforme pour aider à identifier des défunts inconnus

QUÉBEC, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Le Bureau du coroner lance aujourd'hui une nouvelle plateforme en ligne qui permettra d'ouvrir de nouvelles pistes pour soutenir l'identification de personnes décédées qui n'ont jamais pu être identifiées auparavant.

La nouvelle plateforme permettra à la population, dont des familles qui cherchent des proches disparus, d'aider à trouver l'identité de défunts inconnus. En sollicitant la participation du public, le Bureau du coroner et ses partenaires espèrent ainsi obtenir des pistes qui ne seraient pas disponibles autrement et faire avancer ou relancer des investigations.

Disponible sur le site Internet du Bureau du coroner, la nouvelle plateforme présente des éléments visuels distinctifs pouvant aider à identifier des défunts comme des bijoux, des vêtements, des tatouages, des cicatrices, etc. À partir de ces indices, toute personne qui croit détenir de l'information pertinente peut communiquer avec le Bureau du coroner.

La mise en place de cette plateforme découle du Plan de modernisation 2024-2026 du Bureau du coroner qui vise à transformer les façons de faire de l'organisation. Elle vient appuyer les travaux du cercle de collaborateurs en matière de dossiers d'identification et de disparition, créé en novembre 2022, composé de membres du Bureau du coroner, du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale et d'enquêteurs de la Sûreté du Québec et du Service de police de la Ville de Montréal.

« Le Bureau du coroner franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses façons de faire pour mieux servir la population. Parce que chaque vie compte, la nouvelle plateforme sur l'identification des défunts inconnus viendra appuyer le travail des coroners, des représentants du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale et des enquêteurs des corps policiers afin d'aider les familles à trouver des réponses à leurs questions. »

- Me Reno Bernier, coroner en chef

Il y a environ 500 à 600 personnes décédées au Québec pour lesquelles l'identité n'est toujours pas connue.

Depuis la création du cercle de collaborateurs en novembre 2022, 20 personnes ont pu être identifiées. Ces personnes avaient été trouvées décédées entre 1974 et 2023.

Le plan de modernisation 2024-2026 du Bureau du coroner prévoit trois chantiers et douze actions structurantes visant à agir sur les fondations du Bureau du coroner, à optimiser ses façons de faire et à déployer de nouveaux outils pour les coroners et leurs partenaires afin d'accroître la performance au bénéfice de la population.

Pour toute question concernant une personne disparue ou si vous pensez détenir des informations pertinentes, n'hésitez pas à communiquer avec le Bureau du coroner à l'adresse : [email protected] .

