Décès de Mme Sarah Massey - La coroner Me Andrée Kronström dépose son rapport d'enquête publique

QUÉBEC, le 20 juin 2025 /CNW/ - Le Bureau du coroner annonce le dépôt du rapport d'enquête publique de la coroner Me Andrée Kronström concernant le décès de Mme Sarah Massey survenu le 16 septembre 2023 sur la rivière Richelieu lors de la pratique d'une activité nautique impliquant une embarcation à moteur.

À la suite des audiences publiques conclues en février, des témoignages entendus et de l'analyse des preuves présentées, Me Kronström dresse ses constats et formule 26 recommandations visant à renforcer la sécurité nautique et éviter des décès dans des circonstances semblables.

L'enquête lui a permis de constater que cet événement malheureux résulte d'une combinaison de facteurs contributifs, notamment :

une méconnaissance des règles de sécurité nautique dont la pratique dangereuse de s'asseoir à la proue de l'embarcation ( bow riding) ;

; le manque de formation spécifique pour la conduite de bateaux utilisés pour le wakesurf ;

; la consommation d'alcool à bord de l'embarcation ;

la surveillance des cours d'eau, dont la rivière Richelieu.

Pour la coroner Kronström, ce décès tragique soulève des enjeux importants en matière de sécurité nautique et soutient l'importance d'une action concertée entre les autorités fédérales et provinciales, l'industrie nautique et les corps policiers afin de prévenir des incidents similaires.

En ce début de période estivale, le Bureau du coroner rappelle à la population que la navigation de plaisance, bien qu'elle soit une activité récréative prisée, comporte des risques réels lorsqu'elle n'est pas pratiquée de façon sécuritaire et encadrée.

Le rapport complet est disponible sur le site Web du Bureau du coroner : www.coroner.gouv.qc.ca

L'enquête publique du coroner

L'ensemble du processus d'enquête publique a pour objectif de faire la lumière et de rechercher la vérité sur les circonstances entourant les décès, de même que de formuler des recommandations en vue d'une meilleure protection de la vie humaine. De plus, la Loi sur les coroners interdit aux coroners de se prononcer sur la responsabilité civile, déontologique ou criminelle d'une personne.

Source :

Jake Lamotta Granato

Responsable des communications et des relations avec les médias

1 888 CORONER, poste 20225

Cellulaire : 418 906-8097

[email protected]



SOURCE Bureau du coroner