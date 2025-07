Décès de M. Gilles Gaouette - La coroner Me Stéphanie Gamache dépose son rapport d'enquête publique

QUÉBEC, le 24 juill. 2025 /CNW/ - Le Bureau du coroner annonce le dépôt du rapport d'enquête publique de la coroner Me Stéphanie Gamache concernant le décès de M. Gilles Gaouette, survenu le 11 décembre 2022, alors qu'il était sous garde préventive à l'Hôpital de Val-d'Or.

À la suite des audiences publiques s'étant déroulées en novembre dernier, des témoignages entendus et de l'analyse des preuves présentées, Me Gamache dresse ses constats et formule 18 recommandations visant à éviter des décès dans des circonstances semblables.

L'enquête lui a permis de constater que M. Gaouette, en situation d'itinérance récente, était de plus en plus vulnérable en raison d'une problématique de dépendance non connue malgré un séjour en thérapie dans les mois qui ont précédé son décès. De plus, il n'a jamais fait l'objet d'une évaluation globale et sa prise en charge est demeurée fragmentaire. Par ailleurs, le manque de ressources spécialisées en dépendance dans la région a contribué à un usage répétitif du service de l'urgence de l'Hôpital de Val-d'Or, sans filet de sécurité prévu après les congés.

Pour la coroner Gamache, ce décès souligne notamment l'importance d'une meilleure concertation intersectorielle, d'une gestion proactive des cas complexes et d'un meilleur arrimage entre le réseau de la santé, les ressources communautaires et les milieux de vie, afin de soutenir adéquatement les personnes vulnérables vivant de l'insécurité résidentielle et ainsi prévenir des trajectoires de soins similaires.

Le rapport complet est disponible sur le site Web du Bureau du coroner : www.coroner.gouv.qc.ca

L'enquête publique du coroner

L'ensemble du processus d'enquête publique a pour objectif de faire la lumière et de rechercher la vérité sur les circonstances entourant les décès, de même que de formuler des recommandations en vue d'une meilleure protection de la vie humaine. De plus, la Loi sur les coroners interdit aux coroners de se prononcer sur la responsabilité civile, déontologique ou criminelle d'une personne.

