Plan de modernisation 2024-2026 du Bureau du coroner - Un nouveau site Internet au service de la population

QUÉBEC, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Le Bureau du coroner est heureux d'annoncer le lancement de son tout nouveau site Internet mis en ligne le mardi 14 janvier 2025. Ce lancement s'inscrit dans le cadre du Plan de modernisation 2024-2026 visant à optimiser les façons de faire de l'organisation.

Modernisé et optimisé, le nouveau site est un espace dédié à la découverte des activités du Bureau du coroner qui œuvre souvent dans l'ombre, mais dont l'impact sur la société québécoise est pourtant significatif. Il permet un accès facile à l'information et à de nouveaux services en ligne, dont un service permettant de suivre les recommandations des coroners qui comprend :

Un répertoire présentant la liste des recommandations émises, le suivi que les destinataires ont indiqué qu'ils allaient y apporter et un outil de recherche des recommandations permettant également un accès aux rapports des coroners ;





Un tableau de suivi présentant le taux de réponse des destinataires pour les recommandations transmises et des statistiques sur le type de réponses reçues.

Par ailleurs, l'architecture du site, les visuels et les contenus ont été revus pour améliorer l'expérience des utilisateurs. De nouveaux formulaires en ligne ont été développés pour faciliter les demandes de la clientèle. Une section sur la qualité des services a été créée, ainsi qu'une section sur la recherche et la prévention. Finalement, un outil pour présenter de façon plus efficace le suivi des enquêtes publiques a été mis en place.

Une présentation du Plan de modernisation 2024-2026, du nouveau site Internet et du service en ligne pour suivre les recommandations des coroners sera faite par le coroner en chef aux journalistes par visioconférence le 15 janvier 2025. Le lien pour accéder à la présentation et les autres détails seront communiqués sous peu.

Citation :

« L'objectif de notre plan de modernisation est de veiller à ce que le personnel et les coroners disposent de tout le soutien et les outils nécessaires pour se concentrer sur leur mission et les services à la population. Une des assises de cette modernisation est le nouveau site Internet du Bureau du coroner qui comprend notamment un service en ligne pour suivre les recommandations des coroners. En plus d'améliorer les façons de faire et les services à la population, ces nouveaux outils contribueront à une meilleure prévention des décès. »

- Me Reno Bernier, coroner en chef

Faits saillants :

Le plan de modernisation 2024-2026 du Bureau du coroner prévoit trois chantiers et douze actions structurantes visant à agir sur les fondations du Bureau du coroner, à optimiser ses façons de faire et à se donner de nouveaux outils pour accroître la performance.





Ce plan vise également à améliorer de manière continue la qualité des rapports d'investigations, les délais de traitement et le service offert à la population. Il vise aussi à accroître l'impact des recommandations des coroners, à sensibiliser le public à la prévention des décès évitables et à soutenir la recherche.





Le nouveau service en ligne pour suivre les recommandations qui est mis à la disposition du public sur le site Internet du Bureau du coroner permettra de : se doter d'un outil commun pour l'ensemble des organisations visées. optimiser les processus et réduire les dédoublements entre les organisations. améliorer la visibilité, l'impact et le suivi des recommandations. mettre en lumière les mesures correctives annoncées par les organisations. faire connaître et mettre en valeur le travail de prévention des coroners.



Source :

Jake Lamotta Granato

Responsable des communications et des relations avec les médias

1 888 CORONER, poste 20225

Cellulaire : 418 906-8097

[email protected]

@CoronerQuébec

SOURCE Bureau du coroner