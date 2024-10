Plan de mobilité à Québec - Circuit intégré de transport express - Le gouvernement du Québec mandate CDPQ Infra pour la planification du tramway

QUÉBEC, le 9 oct. 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce qu'elle confie officiellement à CDPQ Infra le mandat de finaliser la planification du volet tramway de la phase 1 du Plan Circuit intégré de transport express (CITÉ). La ligne de tramway proposée permettra de raccorder plusieurs secteurs de la ville de Québec, notamment Le Gendre, Sainte-Foy, Saint-Roch et Charlesbourg.

En parallèle de ces travaux, nécessaires pour raffiner le projet et en clarifier les paramètres, une entente devra être conclue afin de convenir des rôles et responsabilités de CDPQ Infra dans la mise en œuvre du projet et pour la suite. Tant le présent mandat que l'entente finale à venir privilégieront une gouvernance collaborative et adaptée, tirant parti des expertises des différents partenaires, notamment la Ville de Québec, le Réseau de transport de la Capitale ainsi que le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à agir pour la mobilité dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. En juin dernier, CDPQ Infra a proposé une importante vision d'avenir pour améliorer le transport dans notre communauté métropolitaine de Québec. Aujourd'hui, nous lui confions les clés de la préparation de ce projet porteur pour le transport collectif et pour la mobilité des citoyens de ces deux régions. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Cette entente marque un pas de plus vers la réalisation de cet important projet. Il s'agit de la colonne vertébrale du Plan CITÉ et de cette vision ambitieuse de la mobilité pour la Capitale-Nationale. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

En novembre 2023, le gouvernement du Québec a confié à CDPQ Infra le mandat d'analyser la mobilité actuelle et projetée, tous modes de transport confondus, de l'ensemble de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), afin de recommander la ou les solutions destinées à offrir un projet de transport structurant pour la Ville de Québec.

En juin 2024, CDPQ Infra a présenté le Plan CITÉ, qui vise à améliorer par phases la mobilité sur le territoire de la CMQ. Le gouvernement du Québec avait alors confirmé son intention de mener à terme le volet tramway de la phase 1 du Plan.

Le mandat confié à CDPQ Infra met celle-ci aux commandes de la planification du tramway, notamment par la mise en place d'une équipe de projet.

Les prochaines étapes permettront de confirmer les coûts et l'échéancier finaux de la réalisation du tramway.

Lien connexe

Plan de mobilité à Québec - Circuit intégré de transport express (CITÉ) (cdpqinfra.com)

