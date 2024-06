Plan de mise en œuvre 2024-2029 du Plan pour une économique verte - Une reconnaissance des enjeux portés par le milieu municipal

MONTRÉAL, le 18 juin 2024 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) accueille favorablement la mise à jour annuelle du Plan de mise en œuvre 2024-2029 (PMO) du Plan pour une économique verte 2030 (PEV) dévoilé aujourd'hui par le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, monsieur Benoit Charrette. Il s'agit d'une étape importante dans la transition vers un avenir durable.

Les nouveaux investissements dévoilés soutiennent la prévisibilité et permettent des actions structurantes pour les communautés. En tant qu'acteurs clés de l'aménagement du territoire, les municipalités jouent un rôle crucial dans la réalisation des objectifs du PEV, notamment en soutenant les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de décarbonation et d'adaptation aux changements climatiques.

« Aujourd'hui, le PMO met l'accent sur l'adaptation aux changements climatiques et souligne le rôle central des municipalités, notamment par l'élaboration de plans climats. Il réaffirme également l'importance de l'efficacité énergétique pour surmonter les défis de la transition énergétique. Les municipalités sont prêtes à contribuer à la production d'énergie renouvelable, ce qui sera essentiel, comme le confirme ce plan. » a mentionné M. Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

Cependant, l'UMQ est préoccupé quant au report des investissements prévus pour l'électrification des autobus urbains. Le gouvernement doit retarder l'atteinte des cibles d'électrification du transport collectif partout au Québec pour accroître les sommes disponibles à court terme pour le transport collectif. Le report des investissements ne permet pas d'atteindre cet objectif.

Par ailleurs, l'UMQ travaille activement auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et du ministère fédéral de l'Environnement pour permettre aux municipalités du Québec d'avoir accès aux nouvelles enveloppes du Fonds municipal vert. Ce financement, qui inclut 291 millions de dollars pour le programme Croissance de la canopée des collectivités canadiennes et 530 millions de dollars pour le programme Leadership local pour l'adaptation climatique, est essentiel pour renforcer les initiatives locales en matière de développement durable.

