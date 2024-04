Plan de mise en œuvre 2023-2028 du Plan pour une économie verte 2030 - Le Ministère accorde 150 000 $ à Québec Net Positif pour avoir un meilleur portrait des actions climatiques des entreprises québécoises

QUÉBEC, le 3 avril 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) accorde une subvention maximale de 150 000 $ à Québec Net Positif afin d'enrichir les données du Baromètre de la transition des entreprises jusqu'en 2026. Ce financement provient du Fonds d'électrification et de changements climatiques et s'inscrit dans le plan de mise en œuvre 2023-2028 du Plan pour une économie verte 2030.

Le Baromètre, dont la première édition a été lancée en 2022, mesure le degré d'engagement des entreprises québécoises envers la transition vers une économie sobre en carbone. Québec Net Positif mandate la firme de recherche Léger pour mener cette étude annuellement auprès d'au moins 500 dirigeantes et dirigeants, ce qui permet notamment d'évaluer le niveau de maturité des entreprises dans la mise en œuvre d'actions climatiques.

Actuellement, malgré la qualité des données disponibles par l'entremise du Baromètre, celles-ci ne permettent pas d'établir précisément le niveau de maturité des entreprises par région du Québec. L'aide financière octroyée par le Ministère vise à acquérir de nouvelles connaissances, qui permettront, entre autres, d'améliorer les programmes d'aide financière et les politiques publiques dans ce domaine, puis de mieux évaluer les efforts et les ressources nécessaires pour que les entreprises d'ici puissent pleinement contribuer à l'accélération de la transition du Québec vers une économie plus verte.

Faits saillants :

Québec Net Positif est un laboratoire d'idées indépendant et un organisme sans but lucratif qui a pour mission de sensibiliser, d'outiller et de mobiliser les entreprises québécoises et ceux qui les accompagnent afin de les aider à tirer avantage d'une économie sobre en carbone. Pour ce faire, il a notamment créé le Baromètre de la transition des entreprises et un Indice de la transition, qui permettent de suivre l'évolution de la mise en œuvre d'actions climatiques par les entreprises, des plus petites aux plus grandes, notamment les PME. Les résultats révèlent des pistes concrètes pour aider les entreprises à s'engager avec succès dans l'importante transformation économique en cours.

L'aide financière accordée par le MELCCFP est répartie sur les trois prochaines années financières, soit jusqu'à un maximum de 50 000 $ pour chacun des exercices financiers 2023-2024 à 2025-2026. Cela représente environ 35 % des coûts totaux du projet, qui s'élèvent à 440 450 $ sur trois ans. Le financement ministériel est complété par des contributions d'autres partenaires et collaborateurs, dont BMO, Investissement Québec, Cascades, la Banque de développement du Canada , Hydro-Québec, PME Montréal Est-de-l'Ile, le Fonds de solidarité FTQ et la Fondation en environnement et développement durable.

Cette subvention contribuera à la mesure 4.2.1.1. f du plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030 et à la mesure 128 du Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec 2018-2026.

