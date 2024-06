Plan de lutte à la pauvreté: Québec solidaire présente ses attentes

QUÉBEC, le 14 juin 2024 /CNW/ - À l'approche de l'échéance pour le dépôt du prochain Plan de lutte à la pauvreté, la porte-parole de Québec solidaire, Christine Labrie, demande à la CAQ de retisser le filet social en s'attaquant aux racines de la précarité.

«Avec une personne sur 10 qui a besoin des banques alimentaires pour réussir à manger trois fois par jour, c'est évident que le filet social qui faisait notre fierté est troué. Le prochain Plan de lutte à la pauvreté doit s'attaquer au problème à la source en assurant à tous un revenu viable, et en prévoyant des mesures pour réduire la part qu'occupent le logement et le transport dans les dépenses des gens», a indiqué Mme Labrie.

Voici les 4 mesures que Mme Labrie souhaite voir dans le Plan de lutte à la pauvreté:

Moderniser la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles pour notamment élargir l'accès au Programme de revenu de base

Hausser le salaire minimum pour qu'il assure un revenu viable

Atteindre la cible de 20% de logements hors marché

Élargir l'offre de transport en commun et réduire les tarifs

« La précarité qui prend de plus en plus de place dans nos quartiers crée des dommages collatéraux majeurs sur le système de santé et de services sociaux. Ça a un impact sur la réussite scolaire et la poursuite des études. Ça maintient trop souvent des femmes dans des situations critiques pour leur sécurité. C'est urgent d'agir en amont pour réduire la pauvreté», explique Mme Labrie.

