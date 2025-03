Plan d'urbanisme et de mobilité (PUM 2050) - L'OCPM dévoile le rapport de consultation publique

MONTRÉAL, le 10 mars 2025 /CNW/ - Dans un volumineux rapport de 215 pages, comportant 28 recommandations, l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) met le point d'orgue à une vaste démarche ayant permis à la communauté montréalaise de réfléchir à l'avenir de la Ville.

« Les participants se sont montrés généralement favorables envers la vision et les orientations du projet de PUM, mais plusieurs ont manifesté de l'inquiétude devant les risques que ces ambitions ne puissent se réaliser », a résumé le président de l'OCPM, M. Philippe Bourke.

PUM 2050 - Le rapport de consultation est disponible (Groupe CNW/Office de consultation publique de Montréal (Ville de Montréal))

Ainsi, la commission recommande « d'adopter le projet de Règlement révisant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (recommandation 1) », mais dresse une série d'ajustements qui doivent être apportés pour assurer le succès de ce vaste chantier.

Le projet de PUM et son contexte

La Ville de Montréal a mandaté l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour mener une consultation sur son projet de Plan d'urbanisme et de mobilité 2050 (PUM). Ce plan constitue la mise à jour du principal outil de planification urbaine de la Ville. Pour la première fois, il intègre les enjeux de mobilité.

Rappelons que le projet de PUM découle d'une précédente consultation publique de l'OCPM (Réflexion 2050) mené en 2023. Elle portait sur le « Projet de Ville », une vision d'avenir pour la métropole en matière d'urbanisme et de mobilité.

La démarche de l'OCPM

La consultation publique de l'OCPM, qui s'est tenue entre mai et novembre 2024, a permis de recueillir la contribution des citoyens à travers 60 activités, dont 13 séances publiques et 46 ateliers de discussion. Au total, 228 opinions écrites (mémoires) ont été déposées et près de 2 700 questionnaires en ligne ont été remplis.

« Vu l'importance cruciale et structurante de cet instrument de planification pour le développement de la Ville pour les 25 prochaines années, l'Office a décuplé les efforts de mobilisation pour obtenir un maximum de contributions. Ces efforts ont porté fruit puisque nous avons joint près de 9 000 personnes, » a souligné M. Bourke.

En outre, il est important de souligner que la commission a tenu plusieurs activités dans le but de recueillir l'opinion des populations à besoins spécifiques ou de groupes susceptibles de vivre des discriminations. Leur contribution fait l'objet d'un cahier complémentaire qui pourra servir à enrichir le PUM, mais aussi toutes les actions futures que voudra mener la Ville en matière d'équité.

Cliquez sur les liens plus bas afin d'accéder :

« Grâce à une participation historique à ses travaux, l'OCPM a de nouveau montré sa valeur en permettant à la communauté montréalaise d'enrichir la réflexion sur l'avenir de la Ville. » a conclu M. Bourke.

À propos de l'Office de consultation publique de Montréal

L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), créé en septembre 2002 et inscrit à la Charte de la Ville de Montréal, est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Les commissaires de l'OCPM ne sont ni des élus ni des employés municipaux et mènent les consultations publiques de manière indépendante et en toute impartialité.

SOURCE Office de consultation publique de Montréal (Ville de Montréal)

Renseignements : Gabriel Martre-Dufour, Chargé aux communications, Office de consultation publique de Montréal, Téléphone : 514 872-8810, [email protected]