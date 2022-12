Plan d'intervention de la route 105 - La vice-première ministre confirme la réalisation de travaux dès ce printemps

GATINEAU, QC, le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le député de Gatineau, M. Robert Bussière, annoncent la réalisation de travaux dès ce printemps sur la route 105.

À la suite d'appels d'offres publics, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a attribué des contrats pour la réfection de la chaussée et de l'asphaltage dans les secteurs de Gracefield, Messines et Kazabazua.

En 2023, le Ministère se consacrera à la réfection de 4,5 kilomètres de chaussée entre le chemin de Point Comfort et la limite nord de Gracefield, ainsi qu'à des travaux de drainage et de remplacement d'un ponceau. Suivra ensuite, en 2023-2024, l'asphaltage de 4,2 kilomètres de chaussée, à Kazabazua, et de 4 kilomètres, à Messines.

Le gouvernement est tout à fait conscient de l'état de la route 105. C'est pourquoi il s'est doté d'un plan d'intervention spécifique en juin dernier. Ce plan, qui s'échelonne jusqu'en 2027, vise à améliorer l'état de cet axe important pour le développement économique de la municipalité régionale de comté (MRC) de La Vallée-de-la-Gatineau. Les projets annoncés s'inscrivent dans ce plan et s'ajoutent aux 10 autres à venir, afin de permettre à terme la réalisation de travaux sur 73 kilomètres dans 8 municipalités.

Citations

« Notre gouvernement prend très au sérieux l'état de la route 105. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons déployé un plan d'intervention spécifique sur cet axe. Dès ce printemps, des travaux seront réalisés sur la route 105 afin d'améliorer significativement la sécurité et le confort des usagers. Je salue le travail du député de Gatineau, M. Robert Bussière, dans ce dossier. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La route 105 est primordiale pour le transport et le développement de notre région. Sa réfection et son entretien sont tout aussi importants. J'ai bien entendu les citoyens de la région. C'est pourquoi notre gouvernement travaille à améliorer, de façon durable, la route 105. L'annonce d'aujourd'hui démontre clairement que nous continuerons dans cette voie. »

Robert Bussière, député de Gatineau

Faits saillants

Le projet de réfection de chaussée à Gracefield , prévu en 2023, totalise un investissement d'environ 6,6 M$.

, prévu en 2023, totalise un investissement d'environ 6,6 M$. Les travaux à Kazabazua et à Messines sont inclus dans un projet global d'asphaltage de diverses routes dans différentes municipalités et seront réalisés en 2023-2024. Le contrat pour ce projet a été accordé à hauteur de 15,5 M$. Ces interventions incluent le planage et l'asphaltage sur toute la largeur de la chaussée.

et à sont inclus dans un projet global d'asphaltage de diverses routes dans différentes municipalités et seront réalisés en 2023-2024. Le contrat pour ce projet a été accordé à hauteur de 15,5 M$. Ces interventions incluent le planage et l'asphaltage sur toute la largeur de la chaussée. Les 10 autres projets d'intervention planifiés d'ici 2027 visent l'amélioration de :

8,7 km à Bois-Franc ,

,

320 mètres à Egan-Sud,



9,7 km à Maniwaki ,

,

5,4 km à Messines ,

,

9,3 km à Gracefield ,

,

6,2 km à Kazabazua ,

,

17,8 km à Low



4,2 km à La Pêche.

Le 28 juin dernier, le Ministère dévoilait son plan d'intervention 2022-2027 pour la route 105.

L'état de la chaussée, les déficiences observées et la capacité de réalisation dans l'échéance visée sont les principaux critères qui ont été établis pour le choix des travaux.

Le Ministère effectue une surveillance accrue du réseau routier et poursuivra ses opérations d'entretien telles que la réparation de nids-de-poule sur l'ensemble de la route 105, le tout pour assurer un bon confort de roulement aux usagers.

Le plan d'intervention sera actualisé chaque année, lors de l'annonce des investissements du ministère des Transports et de la Mobilité durable, pour confirmer l'échéancier de chacun des projets.

