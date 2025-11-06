Plan d'immigration 2026-2029 - Les nouveaux seuils d'immigration ne répondront pas aux besoins de l'économie et des régions, selon la FCCQ

MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) considère nettement insuffisants les nouveaux seuils d'immigration annoncés par le gouvernement du Québec aujourd'hui. Les entreprises du Québec ont besoin de 106 000 nouveaux travailleurs par année pour les quatre prochaines années pour remplir leurs commandes, maintenir leurs opérations et servir leurs clients.

« Avec 123 000 postes vacants et 1 million de départs à la retraite prévus d'ici 2033, les besoins des entreprises sont clairs : le Québec aura besoin de 106 000 nouveaux travailleurs issus de l'immigration pour les 4 prochaines années. Même si le seuil de 45 000 représentait le moins pire des scénarios proposés par le gouvernement, il demeure très en-deçà des besoins de l'économie québécoise. Ce sera très difficile de réaliser les grands projets d'infrastructures et de faire croître notre économie régionale sans travailleurs qualifiés en nombre suffisant », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

La FCCQ rappelle que les nouveaux seuils plus bas s'ajoutent aux départs de milliers de travailleurs étrangers temporaires, à la suite des restrictions imposées à ce programme depuis maintenant un an. L'effet combiné de ces deux mesures sera désastreux pour des secteurs comme le manufacturier, le tourisme et l'hôtellerie, ainsi que le commerce de détail.

La FCCQ soutient que nous devons mesurer et adapter la capacité d'accueil du Québec aux besoins de notre économie. Le plan dévoilé aujourd'hui ne contient pas de démonstration chiffrée et détaillée de cette capacité d'accueil dans l'ensemble de ses composantes, ce qui serait nécessaire avant d'invoquer cet argument. Une fois mesurée, le gouvernement du Québec pourrait mettre en place des mesures afin de l'augmenter, notamment en favorisant la construction de nouveaux logements.

Le Programme de l'expérience québécoise (PEQ)

La FCCQ est fermement opposée à la décision d'abolir le Programme de l'expérience québécoise (PEQ) qui demeurait le seul programme réellement prévisible pour les employeurs et les immigrants temporaires désirant obtenir leur permanence. Les entreprises ont besoin de plus de prévisibilité en matière d'immigration.

Grâce à son vaste réseau de 120 chambres de commerce et près de 1 000 entreprises membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois.

