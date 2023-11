PLAN D'HYDRO-QUÉBEC- LES MANUFACTURIERS FONT PARTIE DE LA SOLUTION

MONTRÉAL, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) salue le plan ambitieux déposé par le président-directeur général d'Hydro-Québec, M. Michael Sabia. Le chantier énergétique pour les prochaines décennies représente une opportunité pour le développement économique du Québec et pour la hausse de productivité et de la décarbonation des entreprises manufacturières. Les manufacturiers ont besoin d'avoir accès à l'énergie de façon prévisible et à un tarif assurant leur compétitivité.

La réussite collective autour de l'enjeu énergétique passe par une implication de l'ensemble des parties prenantes impliquées. C'est la raison pour laquelle MEQ offre son entière collaboration à Hydro-Québec pour s'assurer que les manufacturiers puissent continuer à contribuer aux objectifs du gouvernement.

MEQ souhaite aussi souligner l'ampleur des investissements prévus pour l'atteinte de son plan, notamment pour les programmes d'efficacité énergétique. Nous contribuerons à faire connaitre ces incitatifs afin que les manufacturiers puissent accélérer leurs investissements qui visant à augmenter leur efficacité énergétique. De plus, ces investissements renforceront notre filière industrielle d'équipementiers.

Horizon 2050

Nous reconnaissons l'important exercice de planification des besoins énergétiques qui a été déployée. Pour les entreprises manufacturières, il sera cependant primordial de s'assurer que cette vision se décline à court, moyen et long terme, pour que les manufacturiers puissent prévoir leurs investissements.

La question de la prévisibilité sur l'accès aux blocs d'électricité est particulièrement importante. Cet accès à l'énergie est au cœur des investissements et du virage technologique nécessaire pour décarboner notre économie tout en augmentant notre productivité.

Des tarifs adaptés à la réalité du manufacturier

Le gouvernement doit s'assurer que les réalités industrielles soient prises en compte l'établissement des nouveaux tarifs d'électricité. Les tarifs contribuent à assurer la compétitivité des entreprises : cela doit être encore le cas si le gouvernement souhaite atteindre ses objectifs, notamment de rattrapage du PIB avec l'Ontario.

Le manufacturier comme acteur de production

Le plan déposé par Hydro-Québec démontre des besoins énergétiques majeurs pour l'ensemble du Québec. Les manufacturiers souhaitent aussi contribuer à l'atteinte des cibles importantes de production. En effet, plusieurs entreprises manufacturières pourraient avoir un intérêt à produire elles-mêmes de l'énergie pour en assurer la disponibilité pour le développement de projets. Dans le contexte actuel de transition énergétique et de disponibilité limitée d'électricité, il faut s'assurer que les entreprises qui souhaitent développer elles-mêmes de nouvelles capacités énergétiques puissent le faire.

Citation

« MEQ salue l'ambition du plan ainsi que les investissements majeurs qui y sont prévus. Les manufacturiers québécois veulent faire partie de la solution énergétique et les orientations dévoilées aujourd'hui consolident les fondations pour y arriver. Nous demeurerons vigilants cependant sur la question des tarifs : ceux-ci doivent continuer à assurer la compétitivité des entreprises québécoises. »

Mme Véronique Proulx, présidente directrice-générale de Manufacturiers Exportateurs du Québec

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 502 300 personnes et représente 12,6 % du PIB ainsi que 86,1 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 213,2 milliards de dollars en 2022.

