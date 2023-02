Plan d'action visant à prévenir et à contrer les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur : « Nous avançons dans la bonne direction »

MONTRÉAL, le 13 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le vice-président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), M. Mario Beauchemin, a réagi en ces mots à la publication du Plan d'action visant à prévenir et à contrer les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur :

« Ce plan était attendu, et nous en prendrons plus amplement connaissance, mais déjà nous pouvons constater que nous avançons dans la direction souhaitée, notamment en ce qui concerne la mise en place d'activités de formation ainsi que l'accompagnement des personnes. Autant les cégeps que les universités sont des milieux de vie qui doivent être exempts de violence à caractère sexuel. Voilà pourquoi nous voyons donc d'un bon œil l'arrivée de ce plan d'action, tout en restant vigilants quant à son application concrète dans les milieux pour y apporter les ajustements nécessaires. »

Profil de la CSQ

La CSQ représente près de 215 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Twitter : CSQ_Centrale

SOURCE CSQ

Renseignements: Gabriel Danis, Conseiller aux communications et aux relations de presse, Cellulaire : 514 219-1485, Courriel : [email protected]