KANANASKIS, AB, le 17 juin 2025 /CNW/ - Nous, dirigeants du G7, reconnaissons que les minéraux critiques sont les éléments constitutifs des économies numériques et énergétiques sûres de l'avenir. Nous restons attachés aux principes de transparence, de diversification, de sécurité, de pratiques minières durables, de confiance et de fiabilité, les considérant comme essentiels pour la résilience des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques. Nous reconnaissons également l'importance de la traçabilité, du commerce et des conditions de travail décentes pour contribuer à notre prospérité économique et à celle de nos partenaires.

Nous avons des intérêts en commun en matière de sécurité nationale et économique, qui dépendent de notre capacité d'accéder à des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques résilientes et régies par les principes du marché. Nous sommes conscients que des politiques et pratiques non commerciales dans le secteur des minéraux critiques menacent notre capacité d'acquérir de nombreux minéraux critiques, dont les éléments de terres rares nécessaires à la fabrication des aimants indispensables à notre production industrielle. Conscients de cette menace à nos économies et de différents autres risques pour la résilience de nos chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, nous travaillerons ensemble et avec des partenaires de l'extérieur du G7 pour protéger rapidement notre sécurité économique et nationale. Pour ce faire, nous devrons notamment anticiper les pénuries de minéraux critiques, coordonner nos réponses aux perturbations délibérées du marché, ainsi que diversifier et délocaliser, si possible, les activités d'extraction, de transformation, de fabrication et de recyclage.

Nous lançons un Plan d'action sur les minéraux critiques du G7, qui s'appuie sur le Plan en cinq points pour la sécurité des minéraux critiques élaboré lors de la présidence japonaise du G7 en 2023 et que l'Italie a également développé en 2024. Ce plan d'action portera sur la diversification de la production et de l'approvisionnement responsables dans le domaine des minéraux critiques, sur la promotion de l'investissement dans les projets de minéraux critiques et la création de valeur locale, ainsi que sur l'encouragement de l'innovation.

Nous nous engageons à agir dans les domaines suivants :

Bâtir des marchés fondés sur des normes

Nous reconnaissons que les marchés des minéraux critiques devraient être établis en fonction des coûts réels d'une extraction, d'une transformation et d'un commerce responsables des minéraux critiques, et régis par des mesures visant les normes du travail, la consultation locale, la corruption, et l'atténuation des répercussions externes négatives, comme la pollution et la dégradation des sols.

Nous élaborerons une feuille de route pour encourager l'instauration de marchés fondés sur des normes dans le domaine des minéraux critiques. Nous agirons en collaboration avec l'industrie, les organisations internationales, les pays producteurs de ressources, les peuples autochtones, les communautés locales, les syndicats et la société civile. La feuille de route définira un ensemble de critères qui constituera le seuil minimal pour les marchés fondés sur des normes, en insistant sur la nécessité de la traçabilité. De plus, nous évaluerons les potentielles incidences sur le marché dans le cadre de ces travaux.

Nous chargeons nos ministres concernés d'élaborer cette feuille de route, dans laquelle seront définies les étapes à franchir pour respecter cet engagement, d'ici la fin de l'année.

Mobiliser les capitaux et investir dans les partenariats

Nous reconnaissons la nécessité de travailler ensemble pour augmenter les investissements dans des projets de minéraux critiques responsables au sein du G7 et dans le monde entier. Des investissements immédiats et à grande échelle sont nécessaires pour assurer la mise en place des futures chaînes d'approvisionnement et pour veiller à ce que les projets d'extraction et de transformation prometteurs puissent surmonter les obstacles comme des retards dans les processus d'octroi de permis et d'approbation, la manipulation des marchés et la volatilité des prix.

Les minéraux critiques nous offrent l'occasion d'établir des partenariats mutuellement profitables et de stimuler le développement économique, l'innovation et la prospérité pour tous. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires de marchés émergents et pays en développement afin de mettre en place des infrastructures de qualité, comme des corridors économiques. Nous nous attaquerons aux obstacles à l'investissement et soutiendrons des réformes politiques et réglementaires qui amélioreront le climat d'investissement chez nos partenaires et qui donneront des moyens d'agir aux entrepreneurs des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, notamment par le biais du Pacte du G20 avec l'Afrique. Notre approche permettra d'encourager la croissance économique locale, de renforcer la confiance des communautés et de réduire les risques liés à l'investissement, créant ainsi les conditions nécessaires pour attirer des capitaux privés responsables.

Nous continuerons à soutenir la réalisation de projets responsables dans le domaine des minéraux critiques en établissant des partenariats directs entre nous et en encourageant les investissements du secteur privé. Nous encourageons nos organismes de crédit à l'exportation et institutions de financement du développement (IFD) à cerner davantage de possibilités de collaboration. Nous saluons les IFD du G7, qui ont franchi une importante étape dans le cadre de leurs travaux visant à améliorer la coordination dans les projets de minéraux critiques.

Afin de poursuivre sur cette lancée, nous encourageons les banques multilatérales de développement, ainsi que les prêteurs du secteur privé, à augmenter les capitaux disponibles pour les investissements dans des projets de minéraux critiques fondés sur des normes, y compris par le biais de modèles de financement innovants. Nous les encourageons également à tirer parti des mécanismes de financement existants pour atténuer les risques liés aux projets, maximiser et mobiliser les capitaux privés, et accroître la résilience et la sécurité des chaînes d'approvisionnement mondiales en minéraux critiques.

Nous sommes résolus à resserrer notre coopération avec nos partenaires des marchés émergents riches en minéraux et des pays en développement. Nous les aiderons à renforcer leurs capacités, à favoriser la création de valeur locale, à générer des opportunités pour tous, à promouvoir les pratiques minières responsables, à lutter contre la violence fondée sur le sexe dans l'industrie minière, à soutenir l'amélioration de l'industrie extractive artisanale et à diversifier les chaînes de valeur mondiales des minéraux critiques.

Dans cet esprit, afin d'encourager des activités minières responsables dans les pays miniers émergents, nous saluons l'engagement des ministres des finances du G7 à renforcer le Partenariat pour des chaînes d'approvisionnement résilientes et inclusives, dirigé par le Groupe de la Banque mondiale. Les membres du G7 concernés appuieront également des initiatives comme le Partenariat pour la sécurité des minéraux (MSP) et son forum MSP, ainsi que le Forum intergouvernemental sur l'exploitation minière, les minéraux, les métaux et le développement durable.

Conformément à notre volonté de promouvoir la viabilité de la dette et les principes de transparence, nous reconnaissons les défis auxquels font face les pays en développement dont les niveaux d'endettement augmentent, notamment pour financer les infrastructures. Nous favoriserons la viabilité de la dette par un financement du développement transparent et équitable. Nous entendons également soutenir les pays confrontés à des problèmes d'endettement, y compris des problèmes de liquidité à court terme. Nous appelons l'ensemble des bailleurs de fonds internationaux à faire de même. Il s'agit notamment de travailler au sein du G20 pour améliorer la mise en œuvre du Cadre commun.

Promouvoir l'innovation

Nous disposons d'écosystèmes d'innovation publics et privés riches, qui présentent des possibilités inexploitées de combler des lacunes stratégiques en matière de technologie et de transformation auxquelles il est essentiel de remédier pour commercialiser les minéraux critiques.

Nous intensifierons notre collaboration pour combler des lacunes ciblées en matière d'innovation dans les activités de recherche et développement sur les minéraux critiques, en mettant l'accent sur la transformation, l'octroi de permis, le recyclage, la substitution et la refonte de procédés, ainsi que sur l'économie circulaire. Nous travaillerons avec des organisations partenaires pour mettre en valeur de nouvelles technologies et de nouveaux processus de production.

Nous attendons avec intérêt la prochaine Conférence sur les matériaux et minéraux critiques, qui sera présidée par les États-Unis à Chicago, en septembre 2025, afin de faire progresser ces travaux.

Nous saluons l'adoption du Plan d'action sur les minéraux critiques du G7 par les dirigeants de l'Australie, de l'Inde et de la République de Corée.

