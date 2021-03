Plan d'action sur les exportations: un plan ambitieux et nécessaire dans un contexte de relance économique

MONTRÉAL, le 3 mars 2021 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) accueille positivement le Plan d'action pour la relance des exportations dévoilé aujourd'hui par le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme Nadine Girault. Elle considère ce plan comme étant ambitieux et nécessaire dans le contexte actuel de relance économique du Québec.

« Les PME ont la volonté d'exporter davantage, mais elles n'ont pas toujours les connaissances et l'expertise nécessaires pour aller de l'avant. Il faut donc s'assurer de bien les accompagner de manière à ce qu'elles aient tous les outils en main pour grossir et exporter davantage. Il faut aussi mieux soutenir nos grands exportateurs. C'est ce que propose le Plan d'action pour la relance des exportations en offrant un accompagnement plus soutenu et ciblé aux entreprises afin de maximiser les retombées », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Accompagner les exportateurs dans le déploiement de plateformes numériques

Le développement des affaires à l'international a changé avec la pandémie. D'ailleurs, à la suite d'une tournée régionale effectuée cet été auprès d'une soixantaine de manufacturiers, MEQ a recommandé de mieux épauler les entreprises qui souhaitent déployer de nouvelles plateformes numériques de type B2B et de marketing web afin de développer leurs marchés internationaux. L'Association est donc heureuse de l'intention du gouvernement de soutenir la mise en place de plateformes de commerce électronique pour faciliter l'accès aux produits québécois au Canada et à l'international.

Offrir un tremplin aux produits québécois

MEQ se réjouit, par ailleurs, que le gouvernement du Québec compte miser sur la commercialisation des produits au Québec notamment auprès des différents gouvernements afin de servir de tremplin vers l'international. Pour ce faire, il faut que les ministères, organismes et sociétés d'État jouent un rôle fort en favorisant l'achat local et en offrant cette vitrine pour ces produits québécois afin qu'ils puissent ensuite rayonner à l'international et entrer sur de nouveaux marchés.

Clarifier les rôles de chacun et s'assurer de leur expertise

Il existe de nombreuses parties prenantes dans le domaine de l'exportation que ce soit des partenaires gouvernementaux ou des organismes de soutien à l'exportation. Il faut s'assurer que les rôles de chacun soient clairs et bien définis afin d'éviter de la confusion sur le terrain et ainsi nuire au cheminement de l'entreprise. MEQ comprend que le Plan d'action souhaite reconnaitre les rôles de chacun. Toutefois, elle recommande au gouvernement de demeurer vigilant afin d'éviter des dédoublements dans les structures, ce qui pourrait affecter les exportateurs et ceux qui souhaitent se lancer dans les marchés internationaux.

Soulignons enfin que la qualité de l'expertise de chacune de ces parties et l'accompagnement qui s'en suit sont primordiaux pour hausser la proportion des exportations québécoises et ouvrir de nouveaux marchés pour les entreprises du Québec.

« Les activités d'exportation permettent de créer des emplois et générer de la richesse. Il faut ainsi mettre tout en place afin de renforcer la capacité d'exportation des PME québécoises tout en facilitant la mise en œuvre de leurs projets de commercialisation. Cela permettra de développer de nouvelles occasions d'affaires et ainsi augmenter le volume des exportations du Québec », conclut Véronique Proulx.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie près de 450 000 de personnes et représente 14 % du PIB ainsi que 89 % des exportations. En forte croissance, il a généré des ventes globales de près de 170 milliards de dollars en 2019.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Renseignements: Marie-Ève Labranche, 514 570-5469, [email protected]

Liens connexes

www.meq.ca