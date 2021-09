Plan d'action solidarité, équité et inclusion 2021-2025 - Montréal réaffirme son engagement à devenir plus solidaire, équitable et inclusive

MONTRÉAL, le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est fière de présenter le Plan d'action solidarité, équité et inclusion 2021-2025. Cette feuille de route intégrée vient concrétiser la Politique de développement social de la Ville et consolide les actions qu'elle s'engage à poser, avec ses partenaires, afin d'offrir des milieux de vie plus solidaires, équitables et inclusifs aux Montréalaises et aux Montréalais.

« Je suis particulièrement fière de présenter ce nouveau Plan d'action solidarité, équité et inclusion 2021-2025. Avec ce plan, nous réaffirmons notre ferme ambition de faire de Montréal une Ville exemplaire en matière d'égalité et d'inclusion. Ce plan vient également concrétiser nos engagements et consolider nos actions visant à soutenir de manière juste les Montréalaises et les Montréalais, dans toute leur diversité. Une des particularités du plan réside dans la prise en compte de l'intersectionnalité comme outil pour repenser nos pratiques et les services offerts aux Montréalaises et aux Montréalais, et ce, au sein de toutes les unités de la Ville. Notre souhait, c'est de rendre Montréal exempte de toute discrimination, où chacune et chacun y trouve sa place, et puisse s'y épanouir à son plein potentiel », a déclaré Nathalie Goulet, responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance ainsi que de la jeunesse au comité exécutif.

« La dernière année a mis en lumière la solidarité et la résilience au sein de nos communautés, mais elle a également exacerbé des inégalités encore bien présentes au sein de notre société. Le Plan d'action solidarité, équité et inclusion 2021-2025 puise sa force dans cette solidarité collective. Grâce aux actions transversales que nous nous engageons à poser et en inscrivant l'humain au cœur même de nos décisions, notre démarche aura une résonance dans toutes les sphères d'activités de la métropole, et ce, de façon à ne laisser personne derrière. Ce plan permet, encore une fois, de réaffirmer notre ferme volonté et notre engagement à lutter de façon systémique contre le racisme et les discriminations à la Ville de Montréal », a ajouté Cathy Wong, responsable de la diversité, de l'inclusion en emploi, de la langue française et de la lutte au racisme et à la discrimination au comité exécutif.

Le Plan d'action en bref

Le Plan d'action solidarité, équité et inclusion 2021-2025 s'inscrit en continuité avec les diverses initiatives déployées par la Ville et la société civile au courant des dernières années en matière d'inclusion sociale. Pensons notamment à la consultation publique sur le racisme et la discrimination systémiques, qui a mené à 38 recommandations, dont la création en 2020 du Bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques. Il est également en phase avec la Charte montréalaise des droits et responsabilités et Montréal 2030, le plan stratégique présenté en décembre 2020, qui réaffirme avec force l'important engagement pris par l'administration montréalaise en faveur des droits de la personne.

Le plan d'action, qui institutionnalise l'ADS+ (l'analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle) dans les pratiques de l'administration municipale, s'articule autour de 71 actions que la Ville s'engage à déployer de concert avec ses partenaires. Ces actions sont réparties en fonction de trois échelles d'intervention : l'humain, le quartier et la métropole. Au total, il se décline en cinq grandes ambitions visant à réduire les inégalités sociales:

Un accès à des services de qualité et de proximité sans égard à son statut ou à ses conditions ;

Une réponse à ses besoins de base en matière d'alimentation et de logement ;

Une population qui peut s'approprier les espaces publics et s'y épanouir ;

Une Ville exemplaire qui agit de manière cohérente et transversale contre toutes les formes de discriminations systémiques ;

Des personnes qui peuvent contribuer pleinement à la vie économique en fonction de leur formation et de leurs aspirations.

Pour plus de détails : Plan d'action solidarité équité et inclusion 2021-2025

