Plan d'action pour la main-d'œuvre : une intervention 360° adaptée à la réalité québécoise

MONTRÉAL, le 23 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La FCEI salue l'ambition et la cohérence du plan d'action pour la main-d'œuvre (PAMO) présenté aujourd'hui par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet.

« Le Québec ne connaît pas une pénurie de main-d'œuvre, mais bien plusieurs pénuries de main-d'œuvre. Chaque région, chaque industrie vit sa propre réalité. Il n'est pas souhaitable de répondre à cette problématique à la pièce. Nous sommes donc satisfaits que le ministre Boulet adopte une vision globale et évolutive pour s'y attaquer sur plusieurs fronts. », a réagi Simon Gaudreault, directeur principal de la recherche nationale à la FCEI.

Des mesures porteuses pour les PME

Le plan d'action pour la main-d'œuvre contient plusieurs mesures prometteuses pour les petites et moyennes entreprises qui sont accablées par un problème de recrutement de talent. Soulignons par exemple le programme « Objectif productivité » qui permettra de soutenir l'adaptation des milieux de travail pour les rendre plus efficients, ou encore le répertoire en ligne des programmes gouvernementaux d'aide au recrutement qui fera gagner du temps aux employeurs à la recherche de la perle rare et une nouvelle mesure pour encourager l'embauche à temps partiel des travailleurs d'expérience.

« Nous constatons que le gouvernement souhaite combler les emplois hautement qualifiés, cependant il doit également prioriser et valoriser les emplois professionnels et techniques. Trois postes sur quatre à pouvoir actuellement requièrent un faible niveau de scolarité et peu d'expérience », a conclu Gopinath Jeyabalaratnam, conseiller aux affaires économiques et gouvernementales à la FCEI.

En route vers le deuxième budget du gouvernement caquiste

Dans le cadre des consultations prébudgétaires attendues dans les prochains mois, la FCEI proposera d'autres mesures concrètes pour aider les PME à relever les défis des pénuries de main-d'œuvre.

