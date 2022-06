QUÉBEC, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Société du Plan Nord a octroyé 500 000 $ au village nordique de Kuujjuaq pour aménager une première clinique fixe de soins vétérinaires au Nunavik. La clinique est en cours de construction et sera pleinement opérationnelle au début de 2023.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Les services en soins de santé vétérinaires sont nécessaires pour les communautés du Nunavik puisque les chiens font partie intégrante de leur culture. La clinique offre déjà des chirurgies mineures, telles que la stérilisation des chiens mâles. Cette intervention permet de contrôler la population canine et d'ainsi diminuer les risques de santé publique reliés à la présence de chiens itinérants.

La somme octroyée par la Société permettra de financer les infrastructures, les équipements et le matériel nécessaire à l'ouverture de la clinique.

La mise en place de cette clinique correspond à une des 49 actions du Plan d'action nordique 2020-2023 et répond à un besoin énoncé par les acteurs du Nord québécois.

Citation :

« Ce soutien financier octroyé au village nordique de Kuujjuaq pour l'aménagement d'une clinique de soins vétérinaires s'intègre dans notre vision du développement durable du territoire nordique présentée dans notre Plan d'action nordique. Ce projet a déjà un impact concret pour les habitants de Kuujjuaq. Les chiens occupent une place de choix dans la culture inuite; je suis fier que notre gouvernement puisse contribuer à combler cet important besoin de soins locaux. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« La mise sur pied de cette clinique vétérinaire fixe, qui permettra de soigner les animaux sur place, est un besoin évoqué depuis longtemps par le milieu. Je salue le travail de la Société du Plan Nord dans ce dossier. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

Faits saillants :

Cette action correspond à l'action 3.3.1.2 du Plan d'action nordique 2020-2023 du gouvernement du Québec : «Mettre en place une clinique de services et de soins de santé vétérinaires au Nunavik».

Le Plan d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23) répond aux priorités énoncées par les acteurs du Nord québécois. Il vise à fournir les outils appropriés aux communautés concernées afin qu'elles habitent pleinement leur territoire. Le gouvernement du Québec investira ainsi 778,6 millions de dollars, soit plus de la moitié de la somme prévue dans le PAN 20-23, pour soutenir les entreprises et les citoyens établis et actifs au nord du 49e parallèle. Les 49 actions socioéconomiques du PAN 20-23 ont été élaborées conjointement par 20 ministères et organismes du gouvernement du Québec.

d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23) répond aux priorités énoncées par les acteurs du Nord québécois. Il vise à fournir les outils appropriés aux communautés concernées afin qu'elles habitent pleinement leur territoire. Le gouvernement du Québec investira ainsi 778,6 millions de dollars, soit plus de la moitié de la somme prévue dans le PAN 20-23, pour soutenir les entreprises et les citoyens établis et actifs au nord du 49e parallèle. Les 49 actions socioéconomiques du PAN 20-23 ont été élaborées conjointement par 20 ministères et organismes du gouvernement du Québec. La Société du Plan Nord a pour mission de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique québécois, conformément aux orientations définies par le gouvernement. Elle le fait en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.

Liens connexes :

Suivez le déploiement du PAN 20-23 sur Twitter et LinkedIn.

SOURCE Société du Plan Nord

Renseignements: Source : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 643-7295; Information : Laurie Richard, Conseillère en communication, Société du Plan Nord, Tél. : 418 643-1874, poste 66455, [email protected]