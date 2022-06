Plan d'action nordique 2020-2023 - 250 000 $ pour le développement du port de Baie-Comeau

Une stratégie sera élaborée avec le Port de Rotterdam

QUÉBEC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Société du Plan Nord soutient la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau, à hauteur de 250 000 $, pour l'expansion de ses activités. La Corporation élaborera un plan de développement pour ses infrastructures, conjointement avec le Port de Rotterdam, aux Pays-Bas.

Le plan de développement comprendra notamment une analyse de la situation actuelle, de la structure du marché ainsi qu'une analyse de la concurrence. Il permettra d'élaborer les scénarios commerciaux et d'analyser les infrastructures requises. Le plan portera une attention particulière au développement durable, en considérant notamment les impacts sur l'environnement et sur la communauté.

La somme octroyée provient de l'enveloppe d'opportunité du Plan d'action nordique 2020-2023 du gouvernement du Québec. Cette dernière permet de répondre à des enjeux et des besoins des communautés du nord du 49e parallèle qui émergent pendant la période ciblée.

La Société du Plan Nord siègera également au comité de pilotage du plan en compagnie de plusieurs acteurs de la Côte-Nord.

Le port de Baie-Comeau est le sixième port en importance au Québec ainsi que le quatrième port le plus achalandé pour les croisières internationales. Ses infrastructures regroupent six terminaux maritimes et d'entreposage. Quatre millions de tonnes de marchandises sont transbordées annuellement par l'entremise de ses installations, et ses exportations sont évaluées à un million de dollars.

Le port de Rotterdam est le plus grand port d'Europe. Il a entrepris une grande transition écologique dans la dernière décennie. Le port néerlandais vise à atteindre la carboneutralité dans ses activités d'ici 2050.

Citation :

« La croissance du port de Baie-Comeau contribuera à la diversification des activités économiques de la région, une priorité exprimée par les acteurs du milieu. L'aide de 250 000 $, qui provient de l'enveloppe d'opportunité du Plan d'action nordique 2020-2023, permettra d'identifier les meilleurs scénarios afin d'assurer des retombées concrètes sur le terrain. Je me réjouis de cette collaboration entre le Port de Baie-Comeau et le Port de Rotterdam, un des plus grands ports du monde. »

Patrick Beauchesne, président-directeur général de la Société du Plan Nord

Faits saillants :

Le Plan d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23) répond aux priorités énoncées par les acteurs du Nord québécois. Il vise à fournir les outils appropriés aux communautés concernées afin qu'elles habitent pleinement leur territoire. Le gouvernement du Québec investira ainsi 778,6 millions de dollars, soit plus de la moitié de la somme prévue dans le PAN 20-23, pour soutenir les entreprises et les citoyens établis et actifs au nord du 49 e parallèle. Les 49 actions socioéconomiques du PAN 20-23 ont été élaborées conjointement par 20 ministères et organismes du gouvernement du Québec.

d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23) répond aux priorités énoncées par les acteurs du Nord québécois. Il vise à fournir les outils appropriés aux communautés concernées afin qu'elles habitent pleinement leur territoire. Le gouvernement du Québec investira ainsi 778,6 millions de dollars, soit plus de la moitié de la somme prévue dans le PAN 20-23, pour soutenir les entreprises et les citoyens établis et actifs au nord du 49 parallèle. Les 49 actions socioéconomiques du PAN 20-23 ont été élaborées conjointement par 20 ministères et organismes du gouvernement du Québec. La Société du Plan Nord a pour mission de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique québécois, conformément aux orientations définies par le gouvernement. Elle le fait en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.

Liens connexes :

Suivez le déploiement du PAN 20-23 sur Twitter et LinkedIn.

SOURCE Société du Plan Nord

Renseignements: Laurie Richard, Conseillère en communication, Société du Plan Nord, Tél. : 418 643-1874, poste 66455, Courriel : [email protected]