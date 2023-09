Plan d'action jeunesse - Lancement des consultations publiques pour la jeunesse

GATINEAU, QC, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que l'adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse, M. Samuel Poulin, lancent les consultations publiques pour la jeunesse, qui se tiennent à travers le Québec du 25 septembre au 2 novembre 2023. Le ministre était présent au Palais des congrès de Gatineau aujourd'hui pour l'occasion, et ce, en présence de plusieurs partenaires et jeunes de la région.

Ces consultations publiques ont pour objectif de recueillir les besoins, les ambitions et les préoccupations des jeunes, des acteurs du milieu de la jeunesse, des ministères et organismes publics ainsi que des chercheuses et chercheurs à travers le Québec pour établir les bases du prochain plan d'action jeunesse du gouvernement du Québec. La population, particulièrement les jeunes de 12 à 35 ans ainsi que les acteurs du milieu de la jeunesse, est invitée à s'exprimer lors de ces consultations qui se pencheront, entre autres, sur 7 axes d'intervention : emploi, entrepreneuriat, environnement, culture, éducation, santé et citoyenneté.

Citations

« Je suis particulièrement heureux d'être ici aujourd'hui pour assister à la toute première consultation publique pour la jeunesse de la tournée. Selon moi, il est essentiel d'accorder une attention particulière à la jeunesse québécoise, en écoutant ses besoins et en contribuant à la création d'initiatives significatives pour atteindre les objectifs de la Politique québécoise de la jeunesse 2030. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Les consultations publiques pour la jeunesse sont une occasion pour nos leaders d'aujourd'hui et de demain de s'exprimer sur les enjeux fondamentaux et de prendre leur juste place au sein de la société civile. C'est également un moment opportun pour les acteurs du milieu, qui sont aux premières lignes avec nos jeunes, d'échanger sur leurs points de vue. Je suis convaincu que c'est le Québec dans son ensemble qui bénéficiera des échanges qui se dérouleront tout au cours de la tournée débutant aujourd'hui. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants

Les personnes désirant participer aux consultations publiques pour la jeunesse peuvent le faire de 3 façons : s'inscrire et participer en personne à l'une des activités de consultation dans les régions du Québec; répondre au questionnaire en ligne; déposer un mémoire en remplissant le gabarit proposé d'ici le 25 octobre (acteurs du milieu).

Le plan d'action jeunesse comprend des initiatives soutenues par le gouvernement du Québec et qui visent à concrétiser les objectifs de la Politique québécoise de la jeunesse 2030, dans le but d'accompagner les jeunes tout au long de leur parcours vers l'autonomie.

Le prochain plan d'action jeunesse sera le 3e découlant de la Politique jeunesse.

Liens connexes

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

Annexe

Calendrier des consultations publiques pour la jeunesse

Date Région Lieu de la consultation Horaire 25 septembre Outaouais Palais des congrès de Gatineau 50, boul. Maisonneuve Gatineau (Québec)

J8X 4H4 Acteurs du milieu de la jeunesse : 14 h à 16 h 30 Jeunes : 18 h à 20 h 29 septembre Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec Le Petit Théâtre du Vieux Noranda 112, 7e Rue Rouyn-Noranda (Québec)

J9X 1Z9 Acteurs du milieu de la jeunesse : 13 h 30 à 16 h Jeunes : 18 h à 20 h 2 octobre Montérégie Holiday Inn 900, rue Saint-Charles Est Longueuil (Québec)

J4H 3Y2 Acteurs du milieu de la jeunesse : 13 h 30 à 16 h Jeunes : 18 h à 20 h 6 octobre Estrie Grand Times Hôtel 1, rue Belvédère Sud Sherbrooke (Québec)

J1H 0G8 Acteurs du milieu de la jeunesse : 13 h 30 à 16 h Jeunes : 18 h à 20 h 10 octobre Chaudière-Appalaches Hôtel L'Oie des Neiges 165A, route du Président-Kennedy

Lévis (Québec)

G6V 6E2 Acteurs du milieu de la jeunesse : 13 h 30 à 16 h Jeunes : 18 h à 20 h 11 octobre Bas-Saint-Laurent Golf L'Empress 365, rue du Golf

Rimouski (Québec)

G5M 1S3 Acteurs du milieu de la jeunesse : 13 h 30 à 16 h Jeunes : 18 h à 20 h 12 octobre Côte-Nord Hôtel Le Manoir Baie-Comeau 8, avenue Cabot

Baie-Comeau (Québec)

G4Z 1L8 Acteurs du milieu de la jeunesse : 13 h 30 à 16 h Jeunes : 18 h à 20 h 13 octobre Saguenay-Lac-Saint-Jean Hôtel La Saguenéenne 250, rue des Saguenéens Chicoutimi (Québec)

G7H 3A4 Acteurs du milieu de la jeunesse : 13 h 30 à 16 h Jeunes : 18 h à 20 h 16 octobre Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Centre culturel Le Griffon 557, boul. du Griffon Gaspé (Québec)

G4X 6A5 Acteurs du milieu de la jeunesse : 13 h 30 à 16 h Jeunes : 18 h à 20 h 19 octobre Capitale-Nationale Hôtel Palace Royal 775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5 Acteurs du milieu de la jeunesse : 15 h à 17 h Jeunes : 18 h à 20 h 20 octobre Montréal et Laval Cœur des sciences de l'UQAM, salle polyvalente 175, avenue du Président-Kennedy

Montréal (Québec)

H2X 3P2 Acteurs du milieu de la jeunesse : 13 h 30 à 16 h Jeunes : 18 h à 20 h 23 octobre Laurentides Les salles Laviolette 685, rue Laviolette

Saint-Jérôme (Québec)

J7Y 2V4 Acteurs du milieu de la jeunesse : 13 h 30 à 16 h Jeunes : 18 h à 20 h 27 octobre Lanaudière Salle communautaire Centre à nous 50, rue Thouin

Repentigny (Québec)

J6A 4J4 Acteurs du milieu de la jeunesse : 13 h 30 à 16 h Jeunes : 18 h à 20 h 30 octobre Mauricie et Centre-du-Québec Hôtel des Gouverneurs Restaurant Le Rouge Vin 975, rue Hart

Trois-Rivières (Québec)

G9A 4S3 Acteurs du milieu de la jeunesse : 13 h 30 à 16 h Jeunes : 18 h à 20 h 2 novembre Capitale-Nationale Lieu à confirmer Sur invitation seulement

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Source : Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, 819 598-2072; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388