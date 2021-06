Plan d'action jeunesse 2021-2024 - Le Chantier salue un plan qui répond aux besoins de l'entrepreneuriat collectif

MONTRÉAL, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - La présentation du Plan d'action jeunesse 2021-2024 du gouvernement du Québec est accueillie dans un esprit de collaboration par les entreprises collectives. Le Chantier de l'économie sociale (Chantier) salue le renouvellement de son partenariat avec le Secrétariat à la jeunesse en faveur de l'entrepreneuriat collectif afin d'outiller et d'accompagner les jeunes dans la création d'entreprises d'économie sociale.

« Depuis maintenant trois ans, le Chantier de l'économie sociale et le Secrétariat à la jeunesse travaillent ensemble pour que chaque jeune qui souhaite se lancer en affaires puisse le faire en créant son entreprise d'économie sociale. Le nouveau Plan d'action jeunesse nous offrira les moyens pour non seulement aller plus loin dans l'accompagnement de projets d'entrepreneuriat jeunesse dans les années à venir, mais également poursuivre nos efforts en faveur d'un modèle d'affaires par et pour la communauté qui répond aux besoins des régions, qui est écologiquement responsable et qui redonne à la collectivité. Ce travail conjoint assure des retombées structurantes et la diffusion d'une culture entrepreneuriale collective au Québec », a expliqué monsieur Laurent Levesque, président du conseil d'administration du Chantier, qui rappelle que ce sont près de 5 000 jeunes qui ont été accompagnés grâce à cette initiative, fruit de près de 1 000 collaborations avec notamment les institutions universitaires et collégiales et les écosystèmes d'accompagnement en entrepreneuriat.

Rappelons que, selon un sondage (Léger, 2019), 82% des Québécoises et des Québécois entre 18 et 34 ans jugent important d'évoluer dans une organisation qui vise à répondre aux besoins de ses membres ou de la communauté, qui améliore la société, qui donne le droit de vote à ses membres, comme le font les entreprises d'économie sociale et que 1/3 des personnes travaillant en économie sociale au Québec ont 35 ans et moins.

Outre la reconduction de son partenariat avec le Secrétariat à la jeunesse, le Chantier se réjouit qu'une attention particulière soit accordée aux infrastructures collectives. La création du Programme d'aide financière aux infrastructures jeunesses permettra de financer des projets d'acquisition, de rénovation et d'aménagement d'infrastructures d'entreprises d'économie sociale qui offrent des services aux jeunes de 15 à 29 ans. « Les infrastructures collectives, c'est l'un des outils efficaces pour contribuer au dynamisme des territoires. Encourager les entreprises d'économie sociale qui font la différence de cette façon est une excellente idée. De la même façon, le Chantier continuera à travailler avec ses partenaires gouvernementaux pour que la jeunesse québécoise puisse contribuer au développement de nos régions à la hauteur de son potentiel en maitrisant les rouages de la gouvernance démocratique et en apprenant plus sur le mouvement de l'économie sociale » a ajouté madame Béatrice Alain, directrice générale du Chantier.

À propos du Chantier de l'économie sociale

Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et non partisane qui a pour principal mandat la concertation pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat collectif au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs d'entreprises d'économie sociale (coopératives et organismes sans but lucratif) œuvrant dans de multiples secteurs d'activités (communications, loisir, technologies, habitation, services aux personnes, ressources naturelles, formation, financement, services de proximité, culture, etc.), des représentants des grands mouvements sociaux et des acteurs du développement local en milieux urbain et rural.

L'économie sociale au Québec en bref

Le Québec compte plus de 11 200 entreprises d'économie sociale qui représentent globalement un chiffre d'affaires de 47,8 milliards de dollars. Celles-ci procurent un emploi à plus de 220 000 personnes.

