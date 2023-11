Plan d'action gouvernemental pour soutenir Rouyn-Noranda - Le gouvernement du Québec rencontre les locataires et les propriétaires visés par la démarche de relocalisation

ROUYN-NORANDA, QC, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec tient des séances d'information destinées aux personnes visées par la démarche de relocalisation afin de leur présenter les principaux constats qui se dégagent des renseignements fournis lors de la collecte de leurs besoins et préférences en habitation. C'est également l'occasion pour ces personnes d'obtenir de l'information sur les orientations retenues pour le programme d'aide financière et le processus le concernant.

De plus, des représentantes et représentants de la Ville de Rouyn-Noranda et de la Fonderie Horne présenteront les secteurs ciblés pour la relocalisation ainsi que le protocole d'acquisition des immeubles.

Afin de donner la possibilité à un maximum de locataires et de propriétaires directement visés par la relocalisation de participer aux rencontres, de poser leurs questions et de faire connaître leurs préoccupations, deux séances ont été prévues. La première s'est tenue hier soir et une autre aura lieu aujourd'hui de 19 h à 21 h.

Par ailleurs, mentionnons que deux tables de consultation pour les locataires et les propriétaires concernés seront formées afin de poursuivre le développement du programme d'aide financière.

Faits saillants :

Le Plan d'action gouvernemental pour soutenir Rouyn-Noranda , sous la coordination du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), est doté d'une enveloppe de 88,3 millions de dollars sur 5 ans.

, sous la coordination du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), est doté d'une enveloppe de 88,3 millions de dollars sur 5 ans. Rappelons que la mesure du Plan d'action concernant la relocalisation progressive des résidentes et résidents vise à répondre à une recommandation de la Direction de santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue tout en favorisant une saine distance entre les activités de la Fonderie et le tissu urbanisé.

Entre avril et octobre 2023, les efforts du gouvernement du Québec ont permis de rencontrer plus de 80 % des ménages afin de connaître leurs conditions actuelles de logement ainsi que leurs besoins et préférences en matière d'habitation, et ce, en vue d'identifier les grandes orientations qui soutiendront la relocalisation. Les personnes qui n'auraient pas été rencontrées peuvent toujours contacter le MAMH via l'adresse courriel [email protected] ou par téléphone au 873 379-2076 (sans frais).

Renseignements: Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746