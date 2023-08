Plan d'action en sécurité routière - Réaction du syndicat représentant les travailleurs-ses de la signalisation routière

MONTRÉAL, le 22 août 2023 /CNW/ - Le Syndicat des Métallos, qui représente plus de 1000 travailleurs et travailleuses de la signalisation routière au Québec salue le plan d'action déposé ce matin par le gouvernement. Le Syndicat presse Québec d'implanter les mesures le plus rapidement possible et formule des recommandations pour que les mesures aient vraiment du mordant.

« Nous avons perdu un de nos confrères au travail en juillet dernier, le dernier d'une liste déjà longue de décès. Pour que la vision zéro décès se réalise vraiment, des mesures avec du mordant devront être en place avant la prochaine saison des chantiers routiers en mars », souligne l'adjoint au directeur québécois des Métallos, Nicolas Lapierre.

Alors que le plan évoque une « révision » des amendes, le Syndicat des Métallos exhorte Québec à carrément doubler les amendes et les points d'inaptitudes pour les infractions commises dans les zones de chantiers routiers ainsi que pour non-respect des consignes des signaleurs routier. « Il faut être très sévères avec ceux qui ne respectent pas les panneaux de signalisation de travaux routiers et les ordres des signaleurs. On a trop longtemps tergiversé, la vis doit être serrée », ajoute le responsable du dossier de la signalisation routière chez les Métallos, Martin L'Abbée, précisant que l'Ontario applique déjà cette logique.

Dans le même ordre d'idée, les Métallos exigent des normes plus serrées sur la façon d'opérer un chantier de signalisation routière ainsi que des amendes plus fortes pour les compagnies qui ne les respecteraient pas. « Il faut surveiller de plus près les compagnies et s'assurer qu'elles ont les permis nécessaires pour opérer et ont recours à des travailleurs et travailleuses dûment formés, qui détiennent leurs cartes de compétence », ajoute Martin L'Abbée.

Ce dernier met par ailleurs en garde contre la « pensée magique » des barrières automatiques et de la technologie. « C'est positif d'ajouter de nouveaux moyens, mais il doit toujours y avoir des signaleurs sur les chantiers routiers pour orienter les citoyens et s'assurer que les moyens technologiques fonctionnent adéquatement », poursuit le représentant syndical.

Les Métallos souhaitent par ailleurs la mise en place de deux projets pilotes en lien avec la signalisation routière : soit la création d'une escouade policière dédiée à la signalisation routière sur les chantiers ainsi que la formation de signaleurs afin d'opérer les feux de signalisation manuellement, en remplacement du personnel policier.

Le Syndicat souhaite par ailleurs qu'un chapitre complet sur la signalisation sur les chantiers routiers soit introduit dans les cours de conduite.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

