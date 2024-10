Plan d'action en sécurité routière 2023-2028 - La ministre Guilbault en brigadière scolaire pour souligner la première année du plan d'action en sécurité routière

MONTRÉAL, le 25 oct. 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, souligne la première année de mise en œuvre du plan d'action en sécurité routière en tenant une activité de sensibilisation près d'une école. À cette occasion, Mme Guilbault a endossé la veste de brigadière scolaire pour accueillir les enfants à leur école et expérimenter le travail d'une brigadière. Elle était accompagnée de Mme Katherine Levac, humoriste et porte-parole de la campagne La sécurité routière, j'embarque, qui en a profité pour rappeler aux automobilistes les consignes de sécurité aux abords des écoles.

Cette activité a aussi permis de souligner le travail effectué depuis un peu plus d'un an à la suite du dépôt du plan d'action en sécurité routière.

Parmi les nombreuses actions réalisées au cours de l'an un, notons :

l'adoption, en mai 2024, du projet de loi n o 48, qui permet de donner suite à plusieurs engagements du plan d'action, notamment par l'établissement de la vitesse maximale à 30 km/h dans les zones scolaires et par la révision du montant des amendes pour plusieurs infractions;

48, qui permet de donner suite à plusieurs engagements du plan d'action, notamment par l'établissement de la vitesse maximale à 30 km/h dans les zones scolaires et par la révision du montant des amendes pour plusieurs infractions; la mise en place de la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers, qui se tiendra chaque année, la deuxième semaine du mois de juin;

le déploiement de la campagne nationale La sécurité routière, j'embarque! , qui a donné d'excellents résultats et qui sera reconduite pour la prochaine année;

, qui a donné d'excellents résultats et qui sera reconduite pour la prochaine année; le financement de 173 projets en vue d'améliorer la sécurité routière, majoritairement dans des zones scolaires à travers le Québec.

Dans la prochaine année, les actions se poursuivront, entre autres avec la constitution d'une Table d'actions concertées en sécurité routière, destinée à partager les bonnes pratiques et à entreprendre des initiatives communes. À plus court terme, les travaux en lien avec la publication du nouveau guide Redécouvrir le chemin de l'école seront terminés d'ici la fin de l'année. Ce guide intégrera les meilleurs principes d'aménagement aux abords des écoles. Viendra également l'introduction des normes actualisées de conception routière, en particulier pour les aménagements destinés aux piétons.

« Je suis très satisfaite des réalisations effectuées à la suite du lancement du plan d'action et suis particulièrement fière des deux gros piliers mis en place, soit l'adoption du projet de loi no 48 et l'instauration de la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers. Je salue la mobilisation de nos partenaires et les quelque 300 opérations policières menées en zones de chantier pour sa première tenue. J'invite tous les usagers de la route à redoubler de prudence, particulièrement lorsqu'ils circulent aux abords des écoles. La protection de nos enfants, c'est une responsabilité collective et ça commence par la prudence et la vigilance au volant. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Les mesures du plan d'action en sécurité routière, qui représente des investissements de plus de 180 M$, se déclinent en six axes, réunis sous quatre grands thèmes :

Aménager un réseau routier sûr;



Prévenir les comportements à risque;



Innover en matière de recherche et de technologies;



Organiser des activités de communication et de formation sur les bonnes pratiques en sécurité routière.

Rappelons que ce plan d'action, qui s'étend sur cinq ans, repose sur une approche renouvelée de la sécurité routière, inspirée de la Vision zéro.

Plan d'action en sécurité routière 2023-2028

Plan d'action ministériel en affaires municipales 2023-2027

Plan d'action 2023-2026 en matière de sécurité sur les sites de travaux routiers

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers

Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière

Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains

Politique de mobilité durable - 2030

