Plan d'action contre la violence conjugale, la ministre Charest aura-t-elle les pouvoirs et les moyens nécessaires?

MONTRÉAL, le 19 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale salue la décision du Premier ministre, Monsieur François Legault, de confier à la ministre de la Condition féminine, madame Isabelle Charest, le mandat de coordonner un plan d'action contre la violence conjugale. « Nous espérons que le premier ministre a donné à la ministre Charest les pouvoirs et les ressources financières qui lui permettront d'aller plus loin que le plan d'action gouvernemental en matière de violence conjugale dont elle était déjà responsable » souligne Madame Chantal Arseneault, présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale.

Les derniers évènements montrent les lacunes du système

En effet, les derniers évènements, meurtre d'une femme et de ses deux enfants à Pointe-aux-Trembles, alors qu'elle avait porté plainte, agression sexuelle, séquestration, menaces de mort à l'endroit d'une autre femme qui avait aussi porté plainte contre son ex-conjoint, nous montrent que les filets de sécurité à la disposition de victimes sont bien lâches, pour ne pas dire plein de trous. « De telles situations, nous en voyons régulièrement dans les maisons d'aide et d'hébergement. C'est pourquoi le Regroupement espère que la ministre Charest pourra amener ses collègues à collaborer et à passer à l'action pour assurer une réelle protection des femmes victimes de violence conjugale et de leurs enfants », indique Madame Arseneault.

Les solutions sont connues:

accès aux ressources pour les victimes;

dépistage des situations de violence conjugale par tous les professionnel.le.s;

amélioration du traitement judiciaire des infractions liées à la violence conjugale de façon à donner confiance aux victimes, à mettre fin à l'impunité des auteurs de cette violence;

interventions qui visent leur responsabilisation et l'abandon des comportements violents;

sensibilisation des juges en droit de la famille, ou d'autres intervenant.e.s, au fait que la violence conjugale ne prend pas fin au moment de la rupture et peut, au contraire, s'accentuer, se tourner vers les enfants, les mettre au cœur du harcèlement;

cohérence des décisions des tribunaux et instances appelés à agir en présence de violence conjugale (droit criminel, droit de la famille, protection de la jeunesse) afin de ne pas court-circuiter les mesures de protection;

implantation dans toutes les régions du Québec de concertations qui visent l'évaluation des risques liés à la violence conjugale (blessures graves, homicides conjugaux, homicides-suicides) et la gestion collective de ces risques, comme ce qui existe déjà dans quelques régions (Carrefour sécurité en violence conjugale en Mauricie, dans la Capitale-Nationale, dans le Bas-Saint-Laurent; Arrimage-Groupe d'intervention rapide [A-GIR] à Laval ; Rabaska en Abitibi-Témiscamingue; Alerte Lanaudière; PHARE en Montérégie);

évaluation des conjoints violents accusés d'actes criminels au moment de l'enquête sur remise en liberté et à toutes les étapes du processus judiciaire et correctionnel, dans toutes les régions du Québec;

arrêt de l'utilisation des ordonnances de garder la paix (article 810) sans réelle évaluation des risques et utilisation de moyens de contrôle efficaces;

utilisation systématique de l'outil Prévenir l'homicide de la conjointe par les policiers;

accessibilité et disponibilité des ressources de supervision de droits d'accès dans toutes les régions du Québec;

promotion des rapports égalitaires entre les femmes et les hommes, dès le plus jeune âge.

« Nous, qui chaque jour intervenons auprès des femmes victimes de violence conjugale, voyons toutes les embuches auxquelles elles se butent pour assurer leur protection. Nous savons ce qu'il faut changer dans les différents systèmes et nous sommes prêtes à mettre notre expertise à contribution, nous espérons vivement que la ministre Charest s'appuiera sur nous pour arriver à des solutions rapides et efficaces » rappelle madame Arseneault.

De par sa mission d'éducation, de sensibilisation et d'action, le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale contribue à faire évoluer les lois et les politiques afin de rendre plus adéquates les mesures de protection pour les femmes et enfants victimes de violence conjugale. Dans une perspective de prévention, il déploie un éventail de stratégies pour aider tous les acteurs de la société québécoise à mieux comprendre, dépister et agir en matière de violence conjugale. En 2018-2019, ses 43 maisons membres ont hébergé près de 2 800 femmes et plus de 2 200 enfants. C'est sans compter les femmes et les enfants qui ont reçu plus de 17 000 services autres que l'hébergement (consultations externes, accompagnement dans les démarches, suivi post-hébergement, etc.).

