Plan d'action 2035 : Hydro-Québec se concentre sur sa mission et exerce son option de vente de sa participation minoritaire dans Dana TM4

MONTRÉAL, le 10 mai 2024 /CNW/ - Le Plan d'action 2035 d'Hydro-Québec met la table au rôle central que la société d'État jouera dans la transition énergétique. Les défis sont importants et Hydro-Québec se concentre sur sa priorité de favoriser la décarbonation, de contribuer à la prospérité du Québec et de répondre aux attentes de la clientèle. C'est dans ce contexte et à un moment où la société Dana TM4 prend de l'expansion tout en affichant de solides résultats financiers qu'Hydro-Québec a décidé d'exercer son option de vente à Dana de sa participation restante de 45%.

« Notre Plan d'action 2035 est très ambitieux et pour le réaliser, nous devons nous concentrer sur notre cœur de métier et les investissements de l'ordre de 150 à 180 G$ qui sont requis, a commenté Maxime Aucoin, vice-président exécutif - Stratégies et finances. Hydro-Québec est fière de ce qu'a accompli le partenariat avec Dana au cours des dernières années, ainsi que du développement et de la commercialisation de la technologie TM4. »

La situation actuelle est propice : Dana TM4 a franchi des jalons importants au cours des dernières années et, depuis la création du partenariat en 2018, elle a été en mesure de sécuriser d'importants contrats qui ont rehaussé sa rentabilité. Les installations de Boucherville sont bien implantées et le nombre d'employés de Dana TM4 sur place a plus que doublé, étant passé de 127 à plus de 300 personnes depuis 2018. Le retrait d'Hydro-Québec n'aura pas d'impact sur le maintien des activités et des emplois dans la région. Les parties doivent maintenant s'entendre sur la juste valeur marchande de cet actif afin de conclure la transaction.

Dana TM4 conçoit et fabrique des moteurs électriques, des génératrices, de l'électronique de puissance et des systèmes de commande destinés aux véhicules automobiles de promenade, commerciaux, récréatifs et sportifs, ainsi qu'aux secteurs nautique, ferroviaire et minier.

Renseignements: Caroline Des Rosiers, Hydro-Québec, [email protected], 514 289-5005