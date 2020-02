Plan d'action 2018-2021 pour des conditions de logements décentes - La Ville de Montréal publie deux bases de données en lien avec la salubrité

MONTRÉAL, le 6 févr. 2020 /CNW Telbec/ - C'est dans un contexte de pénurie de logements dans la métropole, avec un taux d'inoccupation au plus bas depuis 15 ans, que la Ville poursuit ses actions afin de maintenir une offre de logements diversifiée grâce, entre autres, à ses efforts dans la lutte contre l'insalubrité dans son parc locatif.

Dans un souci d'ouverture et de transparence, la Ville de Montréal publie aujourd'hui les données d'inspection en salubrité de la Ville centre depuis 2007 et les données 2018 et 2019 des propriétaires contrevenants condamnés.

« Nous nous sommes engagés à offrir des conditions de vie décentes aux Montréalaises et aux Montréalais et ces ensembles de données sont des mesures importantes de notre plan d'action. Nos inspecteurs travaillent sans relâche pour assurer la qualité des logements sur le territoire. Il était important pour nous de mettre de l'avant leurs efforts et de démontrer aux citoyennes et citoyens que la Ville effectue les suivis lorsqu'une plainte est faite », a affirmé le responsable de l'habitation au comité exécutif, Robert Beaudry.

Les données d'inspection en salubrité regroupent les interventions systématiques et ponctuelles de l'équipe d'inspection de la Ville centre depuis 2007. La population pourra notamment y trouver le nombre de dossiers d'inspection en salubrité, le nombre de logements inspectés par la Ville centre et le nombre de non conformités relevées.

La Ville de Montréal publie également la liste des propriétaires contrevenants condamnés. Celle-ci présente les condamnations reliées à des constats d'infraction émis par le Service de l'habitation de la Ville centre en lien avec le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements.

Ces deux listes sont les quatrième et cinquième ensembles de données ouvertes publiées par la Ville en lien avec ses interventions en salubrité. Préalablement, la Ville avait libéré les données sur les déclarations en extermination des gestionnaires parasitaires, sur les avis de détérioration émis par la Ville et sur les résultats de l'indicateur de priorité d'inspection.

« La Ville de Montréal veut être plus transparente et plus imputable. La transparence est une valeur importante pour notre administration, entre autres afin d'assurer un réel suivi de la situation. Nous avions promis d'agir afin d'offrir un toit sain et sécuritaire aux résidentes et résidents et c'est ce que nous faisons tous les jours », a déclaré M. Beaudry.

Les données d'inspection en salubrité de la Ville centre peuvent être consultées à l'adresse : http://donnees.ville.montreal.qc.ca/dataset/inspections-salubrite .

Les données des propriétaires contrevenants condamnés sont disponibles à l'adresse : http://donnees.ville.montreal.qc.ca/dataset/liste-central-condamnations-salubrite-logements

Pour plus d'information sur les différents programmes et actions de la Ville en lien avec l'habitation, nous vous invitons à consulter la page www.montreal.ca/habitation .

