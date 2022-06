Plan climat 2020-2030 | La Ville de Montréal présente sa toute première reddition de compte annuelle

MONTRÉAL, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal a déposé aujourd'hui, en comité exécutif, cinq bilans qui témoignent de son engagement et de ses progrès en matière de transition écologique et de lutte contre les changements climatiques.

« Plusieurs mesures fortes ont été déployées par la Ville, dont l'adoption du Règlement sur la divulgation et la cotation des émissions de GES et l'adoption du Règlement sur la vente et l'utilisation des pesticides . Dans l'optique d'être exemplaire, la Ville a également amorcé l'intégration d'un " test climat ", un mécanisme d'aide à la décision, à ses processus décisionnels principaux afin de s'assurer que ses actions et ses décisions soient cohérentes avec ses objectifs de transition écologique. Cette première reddition de compte établit les bases pour les années à venir en présentant l'état actuel des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre (GES) et présente une mise à jour des données utilisées, lorsque disponibles, depuis l'élaboration du Plan climat », a indiqué Marie-Andrée Mauger, responsable de la transition écologique et de l'environnement au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

REDDITION DE COMPTE DU PLAN CLIMAT - ANNÉE 2021

La Ville de Montréal dépose sa première reddition de compte annuelle du Plan climat 2020-2030, qui présente les progrès de l'administration et de la collectivité montréalaise vers la carboneutralité et la résilience climatique. C'est en décembre 2020 que la Ville de Montréal a adopté son Plan climat, qui contient 46 mesures fortes visant l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050 ; 98 % de ces actions sont en cours de réalisation. Une mise à jour de l'état de la vulnérabilité face aux aléas climatiques sera disponible à l'automne 2022.

INVENTAIRE DES ÉMISSIONS DE GES DE 2018

Les émissions de GES de la collectivité montréalaise ont diminué de 26 % depuis 1990 (année de référence). On observe toutefois de façon générale une stagnation des émissions de GES de la collectivité sur la période 2013-2018.

En résumé, le secteur du transport représente 39 % des émissions totales de GES de la collectivité (incluant les sous-secteurs routier, hors route, ferroviaire, maritime et aérien). Ce secteur représente le plus grand contributeur aux émissions totales de GES. Les secteurs des bâtiments (26 %) et industriel (25 %) sont les autres secteurs d'importance.

BILAN 2020 DU PLAN D'ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 2015-2020

Ce bilan démontre l'état d'avancement des 940 engagements pris par les arrondissements et les villes reconstituées en matière d'adaptation aux changements climatiques ainsi que les avancées des différents plans, politiques, programmes, stratégies et autres initiatives des services centraux.

Au total, 91 % des engagements pris par les arrondissements et les villes reconstituées sont complétés, réalisés en continu ou en cours de réalisation. Les mesures additionnelles entreprises ont également été compilées afin de refléter le plus justement possible les efforts de chacun, portant ce pourcentage à 95 %.

Quant aux services centraux, 90 % des engagements sont complétés, réalisés en continu ou en cours de réalisation. Le Plan d'adaptation cède maintenant la voie au Plan climat 2020-2030 qui est intrinsèquement lié à la mise en œuvre de la planification stratégique de la Ville, Montréal 2030.

BILANS 2019-2020 ET 2020-2021 SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROGRAMMATION VILLE DE MONTRÉAL-OURANOS

Les bilans 2019-2020 et 2020-2021 illustrent les avancées du partenariat Montréal-Ouranos ainsi que les efforts déployés pour que Montréal s'adapte aux changements climatiques en s'appuyant avec rigueur sur les connaissances et les meilleures pratiques scientifiques.

Rappelons que ce partenariat avec Ouranos, en cours depuis 2017, a pour objectif de construire un pont entre les efforts de recherche pour répondre aux besoins de plus en plus nombreux et spécifiques de la Ville pour se préparer au défi de s'adapter aux changements climatiques et devenir une ville résiliente.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source: Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]