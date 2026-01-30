Des places subventionnées pour mieux soutenir les familles : un nouveau service de garde éducatif voit le jour à Témiscouata-sur-le-Lac

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC, QC, le 30 janv. 2026 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, ont procédé à l'inauguration de la nouvelle installation Notre-Dame 2, du CPE Les Calinours.

Grâce à cette nouvelle installation, 50 nouvelles places subventionnées sont offertes au tarif quotidien de 9,65 $. Parmi celles-ci, 10 places sont réservées aux enfants âgés de moins de 18 mois, permettant ainsi de mieux répondre aux besoins des jeunes familles. Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier de plus de 2,8 millions de dollars du gouvernement du Québec.

Avec l'ouverture en septembre dernier de cette nouvelle installation, le CPE Les Calinours compte quatre installations, qui totalisent 200 places subventionnées contribuant activement à l'accès à des services de garde de qualité. Lors de l'inauguration, les ministres étaient accompagnées du directeur général du CPE, M. Denis Blais, du président du conseil d'administration du CPE, M. Mathieu Castonguay, et de nombreux autres partenaires.

Citations :

« Pour les familles de Témiscouata-sur-le-Lac, l'arrivée de ce nouveau service de garde éducatif à l'enfance fait une vraie différence. Derrière chaque nouvelle place subventionnée, il y a un enfant qui découvre, apprend et s'épanouit et des parents qui peuvent compter sur un milieu de confiance. Je suis persuadée que Notre-Dame 2 sera toujours un lieu où les enfants seront heureux de grandir. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Encore plus de familles de Témiscouata-sur-le-Lac et des environs pourront profiter d'un service de garde éducatif à l'enfance à contribution réduite et à proximité d'elles. Je suis très heureuse de cette annonce, qui comble un besoin dans la région et qui rend plusieurs parents satisfaits. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Offrant depuis plus de 35 ans des services de garde de très grande qualité aux enfants du Témiscouata, le CPE Les Calinours est très fier d'offrir à sa population ces 50 places additionnelles, qui répondent à un besoin toujours grandissant. En ajoutant à celles-ci le déploiement de 132 nouvelles places dans des services de garde en communauté durant les quatre dernières années, nous sommes extrêmement fiers de répondre encore plus adéquatement aux besoins de nos familles témiscouataines. »

Denis Blais, directeur général du CPE Les Calinours

« C'est avec énormément de fierté que nous soulignons aujourd'hui l'ouverture d'une nouvelle installation à Témiscouata-sur-le-Lac et c'est grâce à une équipe exceptionnelle et à des professionnels dévoués que nous l'avons réalisée en respectant nos budgets. »

Mathieu Castonguay, président du conseil d'administration du CPE Les Calinours

Faits saillants :

Depuis la mise en place du Grand chantier pour les familles, en octobre 2021, plus de 32 000 nouvelles places subventionnées ont été créées à l'échelle du Québec. Près de 12 500 autres places sont en cours de réalisation en installation et viendront s'ajouter à celles déjà offertes.

En date du 30 novembre 2025, le Bas-Saint-Laurent comptait 4 980 places subventionnées et 219 autres en cours de réalisation.

Lien connexe :

Développement du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance

