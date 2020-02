Placements mondiaux Sun Life apporte des changements à sa gamme de fonds communs de placement

TORONTO, le 19 févr. 2020 /CNW/ - Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. (« Placements mondiaux Sun Life ») a annoncé aujourd'hui qu'elle apportait des changements à certains fonds communs de placement pour simplifier et améliorer sa gamme de produits. Les modifications proposées comprennent des fusions de fonds, des changements d'objectifs de placement et le changement de nom d'un fonds.

Fusion de fonds

Vers le 5 juin 2020, certains fonds de Placements mondiaux Sun Life (collectivement, les « fonds dissous ») seront fusionnés avec un fonds de Placements mondiaux Sun Life (collectivement, les « fonds maintenus »), sous réserve de l'approbation des porteurs de titres et des organismes de réglementation. Le vote des porteurs de titres devrait avoir lieu vers le 8 mai 2020. Tous les coûts reliés aux fusions seront assumés par Placements mondiaux Sun Life.

Les fusions de fonds proposées sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Fonds dissous Fonds maintenus Fonds valeur Sentry Sun Life Catégorie valeur Sentry Sun Life Catégorie d'actions canadiennes Franklin Bissett

Sun Life Catégorie Invesco canadienne Sun Life Catégorie croissance actions canadiennes MFS

Sun Life Fonds croissance actions canadiennes MFS

Sun Life Catégorie d'actions canadiennes Composée

BlackRock Sun Life Catégorie d'actions canadiennes BlackRock

Sun Life Fonds d'actions canadiennes BlackRock

Sun Life Fonds énergétique Dynamique Sun Life Catégorie d'actions productives de revenus

Dynamique Sun Life Fonds d'actions productives de revenus

Dynamique Sun Life Fonds équilibré canadien BlackRock Sun Life Catégorie équilibrée canadienne BlackRock

Sun Life Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life Fonds américain Dynamique Sun Life Fonds croissance américain MFS Sun Life Fonds équilibré marchés émergents Excel Sun Life Fonds mondial de rendement global MFS

Sun Life Fonds revenu mensuel MFS Sun Life Portefeuille revenu Granite Sun Life Fonds mondial d'obligations Templeton Sun Life Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique

Sun Life Fonds Chine Excel Sun Life Fonds marchés émergents Excel Sun Life Catégorie de rendement stratégique Dynamique

Sun Life Fonds de rendement stratégique Dynamique

Sun Life Catégorie revenu de dividendes MFS Sun Life Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life

En prévision de ces fusions, les fonds dissous seront fermés aux nouveaux comptes, à partir de 16 h 01 HE, le 26 février 2020.

Changement d'objectifs de placement

À partir du 5 juin 2020, des changements seront apportés aux objectifs de placement des fonds suivants, sous réserve de l'approbation des porteurs de titres :

Fonds Inde Excel Sun Life

Fonds équilibré Inde Excel Sun Life

Fonds Nouveaux chefs de file d'Inde Excel Sun Life

Le vote des porteurs de titres devrait avoir lieu vers le 8 mai 2020. Ces changements visent à enlever toute référence à la structure du fonds et à mettre l'accent uniquement sur les objectifs de placement du fonds.

Changement de nom

À partir du 26 février 2020, le Fonds croissance actions canadiennes MFS Sun Life sera renommé Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life pour mieux aligner le nom du fonds sur ses objectifs et ses stratégies de placement. Le mandat du fonds ne changera pas.

Pour en savoir plus

Avant les assemblées des porteurs de titres pour les fusions et le changement des objectifs de placement indiqués plus haut, les modifications seront expliquées en détail dans une circulaire d'information de la direction (la « circulaire »). Les porteurs de titres auront accès à cette circulaire et elle sera également accessible dans le profil des fonds concernés du Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) au www.sedar.com. La circulaire fera état des résultats d'une évaluation d'un comité d'examen indépendant pour chacun des fonds touchés.

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés du présent communiqué peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les prospectus actuels des fonds communs de placement mentionnés dans ce communiqué présentent les facteurs de risque liés aux fonds gérés par Placements mondiaux Sun Life. Les facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur la Sun Life se trouvent dans la notice annuelle de la Financière Sun Life inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 sous la rubrique « Facteurs de risque », ainsi que dans d'autres documents réglementaires déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ou fournis à ces derniers et accessibles sur www.sedar.com.

© Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc., 2020. La société Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. est membre du groupe Sun Life.

