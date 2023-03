Montants en dollars canadiens, sauf indication contraire

OAKVILLE, ON, le 16 mars 2023 /CNW/ - Placements Manuvie, une société de Gestion de placements Manuvie, a annoncé aujourd'hui une entente stratégique avec Services de compensation Fidelity Canada (SCFC) visant à transformer et à faire progresser son modèle de prestation de services pour les représentants de Placements Manuvie et leurs clients. Cette entente permettra d'offrir directement aux représentants et aux clients une expérience numérique complète et une technologie puissante alors que Gestion de placements Manuvie continue d'améliorer et d'élargir ses activités de gestion de patrimoine et de conseils.

Sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, Placements Manuvie adoptera uniFideMD, la plateforme numérique de pointe de SCFC pour les représentants. Grâce à l'intégration de la plateforme uniFideMD, les représentants de Placements Manuvie auront accès à une gamme complète d'outils numériques pour aider les représentants et le personnel du siège social à accroître leur productivité, et pour aider Manuvie à améliorer la prestation globale de l'expérience client.

« Cette entente stratégique avec SCFC nous permet d'accélérer notre transformation numérique et de fournir à nos représentants les outils et les ressources de premier plan dont ils ont besoin pour offrir une expérience encore meilleure à leurs clients, a déclaré Richard McIntyre, président et chef de la direction, Placements Manuvie. La plateforme uniFideMD donnera à nos représentants la possibilité de consacrer beaucoup plus de temps à répondre aux besoins de leurs clients, à leur offrir des conseils personnalisés en matière de patrimoine et à tisser des liens durables. »



« SCFC est fière de travailler avec Placements Manuvie et s'engage à collaborer pour assurer une transition en douceur et une expérience positive pour les représentants et leurs clients, a affirmé Scott MacKenzie, président, Services de compensation Fidelity Canada. SCFC connaît une croissance extraordinaire, alors que les sociétés de gestion de patrimoine partout au Canada reconnaissent la nécessité de travailler avec un partenaire solide pour répondre aux besoins actuels et futurs des investisseurs. »

Placements Manuvie compte plus de 1 200 représentants partout au Canada et son actif géré et administré se chiffre à plus de 49 milliards de dollars 1, 2. En tant que l'une des plus importantes sociétés de services financiers au Canada, elle est bien positionnée pour être un fournisseur de choix pour les Canadiens qui souhaitent obtenir des conseils financiers et un service complet en matière de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, un Canadien sur quatre utilise une solution Manuvie. Grâce à la plateforme uniFideMD, les représentants de Placements Manuvie auront accès à plus de soutien pour cibler de nouveaux clients en mettant à profit l'efficacité de processus simplifiés. L'éventail des puissantes capacités de la plateforme comprend notamment l'ouverture de compte en ligne, l'automatisation du déroulement des tâches et la possibilité de consulter des renseignements commerciaux interactifs et exportables, d'effectuer le suivi des demandes en direct, d'effectuer des opérations de négociation dans les comptes-clients et de produire des rapports sur ces derniers, de personnaliser les avertissements d'activités et d'effectuer l'analyse des portefeuilles des représentants.

« Nous sommes heureux d'annoncer cette entente stratégique avec SCFC, car il s'agit d'un autre jalon important dans notre parcours pour devenir le principal fournisseur de solutions de gestion de patrimoine pour les Canadiens, a ajouté Leo Zerilli, chef, Gestion de patrimoine et d'actifs, Gestion de placements Manuvie, Canada. La demande pour les conseils en matière de patrimoine n'a fait que croître au cours des dernières années. Cet investissement nous permet de faire évoluer nos activités de gestion de patrimoine, tant à l'interne que par un processus de recrutement ciblé, afin de répondre aux besoins et aux attentes des représentants et des clients. »



« Nous sommes ravis de mettre la force et l'envergure de Fidelity au service des représentants de Manuvie et d'appuyer le travail important qu'ils accomplissent pour leurs clients, a déclaré Andrew Wells, président et dirigeant de Fidelity Canada. Les sociétés de gestion de patrimoine et leurs conseillers ont besoin de capacités technologiques novatrices pour leur permettre de se concentrer davantage à répondre aux besoins toujours en évolution de leurs clients. SCFC contribue à faciliter cette transformation en offrant des solutions à la prochaine génération de sociétés de gestion de patrimoine de premier plan. »

Au quotidien, Placements Manuvie restera le point de contact pour les représentants et leurs équipes en ce qui concerne les questions relatives à leurs activités et le soutien. Les plans de transition sont en cours d'élaboration pour appuyer l'intégration attendue de la technologie pour les représentants et les clients plus tard cette année.

Gestion de placements Manuvie offre une vaste gamme de solutions de placement pour la retraite, les particuliers et les institutions, fournit du soutien aux représentants et à leurs clients et son actif géré et administré au Canada se chiffre à plus de 212 milliards de dollars2. Depuis 1987, Fidelity aide les conseillers, les gestionnaires de portefeuille et un grand éventail d'investisseurs au Canada à bâtir un avenir meilleur, ce qui les aide à garder une longueur d'avance. Services de compensation Fidelity Canada s.r.i et Fidelity Investments Canada s.r.i. représentent plus de 274 milliards de dollars en actif géré et administré3.

1 Placements Manuvie comprend un courtier en placement indépendant, un courtier en épargne collective et une agence générale principale de premier plan.

2 Au 31 décembre 2022.

3 Au 31 janvier 2023.



À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque mondiale du Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes chevronnés des marchés publics et privés tirent profit de notre présence dans 19 régions. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour y arriver, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter. Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site https://www.manulifeim.com/us/fr.html.

À propos de Services de compensation Fidelity Canada s.r.i

Services de compensation Fidelity Canada (SCFC), un fournisseur de premier ordre de services de garde et de compensation, offre des solutions éprouvées, souples et évolutives aux courtiers, aux gestionnaires de portefeuille et aux conseillers en placement inscrits. Les clients comptent sur notre expertise en matière de gestion de patrimoine, de technologie, de négociation et de transition d'entreprises, qui leur offre la liberté de se concentrer sur ce qu'ils font de mieux - aider les investisseurs finaux à atteindre leurs objectifs financiers. SCFC est la première société membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) à offrir aux clients institutionnels canadiens la possibilité de négocier des titres traditionnels et des actifs numériques par l'entremise de la même plateforme. En 2023, Fidelity Canada a été reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada, l'un des meilleurs employeurs du Grand Toronto, l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada et l'un des employeurs les plus conciliants pour les familles au Canada, et est certifiée par le Great Place to Work Institute.

