HONG KONG, le 7 août 2025 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé aujourd'hui la nomination de June Chua au poste de chef des actions asiatiques, à compter du 4 août 2025. Cette nomination reflète l'engagement continu de la Société à renforcer ses capacités en matière de placements en actions en Asie, une région qui joue un rôle essentiel sur les marchés boursiers actuels et dans la stratégie de placement à long terme de la Société.

Basée à Hong Kong, June dirigera l'une des plus grandes équipes chargées des actions de la région - comprenant plus de 90 professionnels des placements sur dix marchés - et supervisera l'exécution du processus de placement dans toute l'Asie, en particulier en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, à Taïwan et au Vietnam. Elle sera également chef, Recherche sur les actions asiatiques et coordonnera les tâches et les ressources de recherche dans la région. June relèvera de Charlie Dutton, chef, Actions des marchés émergents.

Cette nomination souligne la croissance continue de Gestion de placements Manuvie en Asie, où la Société exerce ses activités depuis plus d'un siècle et gère actuellement un actif de plus de 24[1] milliards de dollars américains dans le cadre de stratégies de placement en actions asiatiques. Grâce à ses nombreux talents locaux et à sa capacité à intégrer les connaissances régionales à l'expertise mondiale en matière de placements, la Société est bien placée pour obtenir des résultats différenciés et conserver un avantage concurrentiel par rapport aux gestionnaires d'actifs établis à l'extérieur de l'Asie.

« June apporte une vaste expérience et a obtenu des résultats probants dans la gestion des actions de l'Asie hors Japon et des marchés frontières d'Asie », a déclaré Charlie Dutton, chef, Actions des marchés émergents. « Son leadership sera déterminant pour renforcer notre philosophie de placement, améliorer la collaboration en matière de recherche et garantir une exécution rigoureuse dans l'ensemble de notre plateforme régionale. Alors que nous restons concentrés sur l'obtention de résultats solides en matière de placements et sur la création de valeur à long terme pour nos clients, la nomination de June renforce encore notre capacité à exploiter les connaissances locales et les perspectives mondiales. Nous nous réjouissons de l'effet positif qu'elle aura sur notre franchise d'actions asiatiques. »

June possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des placements, notamment une grande expertise en matière d'actions de l'Asie hors Japon et des marchés frontières d'Asie. Avant de se joindre à Gestion de placements Manuvie, elle était vice-présidente principale, chef, Asie et Actions de marchés émergents chez Lombard Odier, où elle dirigeait les stratégies d'actions régionales de l'entreprise. Auparavant, elle a occupé le poste de directrice principale, chef des actions asiatiques chez Harvest Global Investments, supervisant la gestion de portefeuille pour les actions de l'Asie hors Japon, des marchés frontières d'Asie et du Hong Kong China Stock Connect, tout en gérant une équipe d'analystes d'actions.

« Je suis honorée de me joindre à Gestion de placements Manuvie et de diriger notre équipe des actions asiatiques à un moment où la région continue de jouer un rôle de plus en plus important dans les portefeuilles mondiaux. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec nos spécialistes en placements chevronnés dans toute l'Asie afin de renforcer la collaboration en matière de recherche et de garantir une exécution rigoureuse. Ensemble, nous continuerons à produire des résultats en matière de placements pertinents et fondés sur une expertise locale pour nos clients », a déclaré June Chua, chef des actions asiatiques.

Plus tôt dans sa carrière, June a occupé des postes de direction en gestion de portefeuille chez Pinebridge Investments, Sumitomo Asset Management et Crosby Wealth Management, ce qui lui a permis d'acquérir une connaissance approfondie des principaux marchés asiatiques.

De plus, Yuting Shao s'est jointe à Gestion de placements Manuvie à titre de stratège principale, Macroéconomie mondiale au sein de l'équipe Solutions multiactifs. Basée à Hong Kong, elle sera chargée de développer des points de vue stratégiques macroéconomiques qui informeront les équipes de placement de la Société, en soutenant leur capacité à s'adapter aux conditions économiques et aux risques de marché en constante évolution. Elle sera également chargée d'exposer ces points de vue aux clients et aux médias.

Yuting apporte plus de huit ans d'expérience à ce poste. Avant de se joindre à Gestion de placements Manuvie, elle était vice-présidente, Stratégies macroéconomiques, à State Street Global Markets, où elle se concentrait sur la Chine et les marchés émergents en Asie. Auparavant, elle a travaillé au Fonds monétaire international et à l'Institute of International Finance.

« Je suis ravie de faire partie de l'équipe Solutions multiactifs de Gestion de placements Manuvie. Dans l'environnement macroéconomique complexe d'aujourd'hui, il est plus important que jamais de fournir des renseignements clairs et exploitables. Je me réjouis de soutenir nos équipes de placement et nos clients en leur offrant des perspectives réfléchies qui les aideront à gérer à la fois les risques et les occasions dans l'ensemble des marchés mondiaux », a déclaré Yuting Shao, stratège principale, Macroéconomie mondiale.

« Yuting apporte une vision macroéconomique précieuse et une solide compréhension de la Chine et des marchés émergents en Asie, ce qui renforcera notre capacité à naviguer dans les marchés dynamiques d'aujourd'hui. Son arrivée au sein de l'équipe renforce notre engagement à fournir à nos clients des perspectives réfléchies et fondées sur la recherche. Nous sommes heureux de l'accueillir et nous nous réjouissons des contributions qu'elle apportera à notre plateforme multiactifs », a déclaré Nathan Thooft, chef des placements, Solutions multiactifs et Actions mondiales.

