PLACEMENTS : MANQUE DE CONFIANCE CHEZ LES JEUNES AU CANADA

Un sondage mené par Co-operators révèle que seulement le quart de la population canadienne a confiance en sa capacité à choisir des placements rentables et fait ressortir le besoin réel de conseils financiers

TORONTO, le 25 mai 2023 /CNW/ - De nouvelles données révèlent que les jeunes ne sont pas à l'aise avec les placements. Co-operators, un chef de file des services financiers au pays, a interrogé des Canadiens et Canadiennes de 18 à 44 ans lors d'un sondage qui affirme que seulement le quart de ce groupe (26 %) a confiance en sa capacité à choisir des solutions de placement rentables. Parallèlement, 4 personnes sur 10 (38 %) indiquent ne pas avoir toutes les connaissances requises pour faire des choix de placement. Presque la moitié d'entre elles (44 %) a l'impression de ne pas avoir assez d'argent pour faire des placements.

« Les défis actuels que lancent le climat économique, les taux d'intérêt élevés et le coût de la vie sont intensifiés par le manque de connaissances de la jeunesse canadienne, souligne Emmie Fukuchi, cheffe de l'expérience chez Co-operators. C'est préoccupant de voir qu'à une époque où nous avons autant d'information à portée de main, les plus jeunes d'entre nous ne se sentent pas aptes à prendre des décisions de placement qui les aideraient à atteindre leurs objectifs financiers. À titre de fournisseur de services financiers, nous avons la responsabilité de présenter de l'information crédible et d'avoir des discussions sincères et transparentes sur le fait que même les plus petits gestes qu'une personne pose aujourd'hui peuvent assurer son avenir. »

Seulement le tiers des personnes interrogées (38 %) croient que leurs présentes habitudes de placement les préparent à un avenir financier stable. Environ la même proportion d'entre elles (37 %) disent que les récentes fluctuations du marché boursier les font hésiter à investir.

« Ce manque de confiance et cette réticence montrent que la population a réellement besoin de conseils financiers professionnels et fiables, déclare Jessica Baker, vice-présidente du réseau des conseillers et conseillères de Co-operators. Quel que soit le montant à leur disposition, les jeunes peuvent travailler avec un professionnel ou une professionnelle de la finance pour bâtir un plan financier qui leur convient et qui se plie à leur situation financière unique. »

Les personnes sondées (26 %) sont deux fois moins susceptibles de consulter un conseiller ou une conseillère en sécurité financière que la population canadienne de 55 ans et plus (53 %). En revanche, la majorité des personnes qui le font (51 %) sont d'avis que leur conseiller ou conseillère les aide à se sentir plus en confiance à l'égard de leurs décisions financières.

Le sondage a aussi levé le voile sur les habitudes de placement et les points de vue de la population canadienne de 18 à 44 ans :

Seulement 26 % des 18 à 44 ans croient que leurs comptes de placement leur procurent le meilleur rendement possible.

Seulement 15 % de ce groupe préférerait investir dans des actifs non traditionnels (p. ex. cryptomonnaies) au lieu d'opter pour des actifs traditionnels qui seraient facilement accessibles par l'intermédiaire d'un conseiller ou d'une conseillère en sécurité financière (p. ex. actions, obligations ou fonds communs de placement).

Un pourcentage plus élevé d'hommes (40 %) que de femmes (14 %) ont indiqué avoir confiance en leur capacité à prendre des décisions de placement qui généreront des profits, ce qui souligne une différence dans l'approche de chaque groupe à l'égard des décisions de placement.

Aux jeunes qui se demandent par où commencer, Co-operators offre les conseils suivants :

Vous avez le droit d'obtenir des conseils financiers. Beaucoup de professionnelles et professionnels agréés de la finance, de bonne réputation, sont là pour offrir des conseils de qualité, où que vous en soyez dans votre parcours financier. Que vous vouliez partir de zéro ou savoir comment se porte votre plan actuel, et quels que soient votre revenu et vos objectifs financiers, chaque Canadien et Canadienne a droit à des conseils en matière d'épargne et de placement pour développer sa culture financière et combler le manque de connaissances qui lui cause de l'anxiété au moment de prendre des décisions d'ordre financier. Les réseaux sociaux sont un point de départ, pas une solution. Comparativement aux personnes des autres générations, celles de 18 à 44 ans sont plus susceptibles d'obtenir des informations financières de leur entourage et des réseaux sociaux. Même si les conseils financiers publiés dans les réseaux sociaux peuvent permettre aux jeunes de s'initier aux placements, Co-operators leur conseille vivement de faire appel à un conseiller ou une conseillère qui détient un permis en sécurité financière afin de mettre au point une approche de placement personnalisée. Commencez tôt et investissez avec constance. Personne n'a besoin de beaucoup d'argent pour commencer à investir. C'est un mythe. Le meilleur moyen d'assurer votre avenir financier, c'est de commencer tôt et d'investir régulièrement. Les conseillers et conseillères en sécurité financière peuvent vous aider à créer un plan adapté à votre situation et à vos objectifs financiers.

Au sujet du sondage

Le sondage national en ligne a été mené entre les 12 et 16 janvier 2023 auprès de 1 500 adultes résidant au Canada. L'échantillon a été tiré au hasard à partir d'un panel de personnes susceptibles de répondre au sondage (Léger Opinion). Des pondérations post-stratification ont été appliquées à l'échantillon en fonction des données démographiques du recensement de 2016 afin d'assurer une représentation par province, âge et sexe. La marge d'erreur associée à un échantillon probabiliste de cette taille serait de ± 2,5 %, 19 fois sur 20.

