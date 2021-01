La transaction accroît l'importance de Mackenzie comme chef de file canadien de la gestion d'actifs et permet à Great-West Lifeco de miser davantage sur ses affaires de gestion du patrimoine au Canada

Tous les montants sont en dollars canadiens.

WINNIPEG, MB et TORONTO, le 8 janv. 2021 /CNW/ - La Corporation Financière Mackenzie (Placements Mackenzie ou Mackenzie), une filiale de la Société financière IGM Inc. (IGM), et Great-West Lifeco Inc. (Lifeco) ont conjointement annoncé la conclusion de la vente prévue de GLC Groupe de gestion d'actifs Ltée (GLC) par Lifeco à Mackenzie.

La transaction, qui s'est conclue le 31 décembre 2020, a fait passer à 186.8 milliards de dollars le total de l'actif géré de Mackenzie, ce qui consolide davantage sa position parmi les plus importants gestionnaires d'actif au Canada. L'acquisition ajoute 30.1 milliards de dollars en actif géré au profit de Mackenzie et a pour effet d'étendre son réseau de distribution au segment en rapide croissance des régimes de retraite collectifs, en plus d'établir la société parmi les trois principaux fournisseurs canadiens de solutions de placements pour des régimes à cotisations déterminées et d'autres produits de retraite collectifs.

Avec cette transaction, Mackenzie augmente ses capacités d'investissement par l'ajout d'une nouvelle boutique d'actions canadiennes et de nouveaux talents. Une entente de distribution avec la filiale de Great-West Lifeco, La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la Canada Vie), fait de Mackenzie un conseiller en placements de base pour la gamme de produits individuels et collectifs de la Canada Vie et permet d'accentuer les capacités et la compétitivité de celle-ci.

Pour la Canada Vie, la transaction s'inscrit dans l'orientation stratégique qu'elle s'est donnée, qui consiste à consolider et à développer ses affaires de gestion du patrimoine. Également dans le cadre de cette transaction, la nouvelle filiale de gestion de fonds de placement de la Canada Vie, Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV), se porte acquéreur de contrats de fonds communs de placement d'une valeur de 13.4 milliards de dollars liés à la nouvelle gamme Fonds communs de placement de la Canada Vie et à d'autres produits de placement de marque Canada Vie. Par l'entremise de GPCV, la Canada Vie aura accès aux moyens de gestion de placements d'échelle de Mackenzie, tout en conservant le contrôle de sa stratégie globale de gestion du patrimoine au Canada, dont font partie les produits et solutions qu'elle offre aux clients.

Pour de plus amples renseignements sur la transaction, veuillez vous reporter au communiqué de Great-West Lifeco du 4 août 2020 ainsi qu'au communiqué de Mackenzie du 4 août 2020.

Société financière IGM

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'approximativement 240 milliards de dollars en date du 31 décembre 2020. Elle fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. Pour en savoir plus : igmfinancial.com.

Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'approximativement 187 milliards de dollars au 31 décembre 2020. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et de clients institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, à Dublin, à Londres, à Beijing et à Hong Kong. Mackenzie est une filiale de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour en savoir plus : mackenzieinvestments.com.

Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower Retirement, de Putnam Investments et d'Irish Life. À la fin de 2019, ses compagnies comptaient environ 24 000 employés, 197 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - tous au service de plus de 31 millions de relations clients dans ces régions. Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé de 1,7 billion de dollars au 30 septembre 2020 et sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour en savoir plus : greatwestlifeco.com.

