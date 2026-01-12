TORONTO, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui la distribution réinvestie de fin d'année finale révisée pour quatre de ses fonds négociés en bourse (« FNB ») qui se négocient à la Bourse de Toronto (« TSX ») et à la Cboe Canada (« Cboe ») pour l'année d'imposition 2025. Veuillez noter que ces chiffres sont une mise à jour de la distribution réinvestie de fin d'année finale annoncée le 23 décembre 2025.

Cette distribution sera réinvestie dans des parts supplémentaires du FNB et ne comprend pas les montants de distributions mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles en espèces courantes. Les parts supplémentaires seront immédiatement regroupées avec les parts en circulation de sorte que le nombre de parts en circulation suivant la distribution soit égal au nombre de parts en circulation avant la distribution.

La date de clôture des registres pour cette distribution sera le 31 décembre 2025. Les courtiers seront informés d'ici le début de 2026, par l'intermédiaire des Services de dépôt et de compensation CDS Inc., des montants imposables réels distribués par les FNB en 2025, et des caractéristiques fiscales de ces montants.

Les détails du montant de distribution par part final révisé sont les suivants :

FNB Mackenzie Symbole Distribution

réinvestie de

fin d'année

finale révisée

par part VLPP au

15 décembre

2025 Devise CUSIP ISIN Bourse FINB TIPS

américains

Mackenzie

(couvert en

$ CA) QTIP 0,03269 83,43377 CAD 55456B108 CA55456B1085 Cboe FNB

d'obligations de

sociétés nord-

américaines de

qualité

Objectif 2029

Mackenzie MTBB 0,00678 20,22719 CAD 554540104 CA5545401047 TSX FNB de

dividendes

américains à

rendement élevé

Mackenzie MHDU 0,23773 20,70509 CAD 55454F101 CA55454F1018 TSX FNB à tendance

cyclique

Mackenzie MCYC 0,66699 21,73404 CAD 554549105 CA5545491055 TSX

Pour de plus amples renseignements au sujet des FNB Mackenzie, visitez https://www.mackenzieinvestments.com/fr/investments/by-type/etfs.

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les placements dans les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le versement de distributions n'est pas garanti et leur montant peut fluctuer. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance ou le taux de rentabilité ou de rendement d'un fonds négocié en bourse. Si les distributions que verse un fonds négocié en bourse sont plus élevées que sa performance, votre placement initial diminuera. Les distributions qui vous sont versées du fait qu'un fonds négocié en bourse a réalisé des gains en capital et perçu un revenu et des dividendes sont imposables entre vos mains l'année de leur versement. Votre prix de base rajusté sera réduit par le montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant négatif.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 244 milliards de dollars au 31 décembre 2025. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 310 milliards de dollars au 31 décembre 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

