TORONTO, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces mensuelles d'octobre 2025 pour les fonds négociés en bourse (« FNB ») indiqués ci-dessous, qui se négocient à la Bourse de Toronto (« TSX ») et à la Cboe Canada. Les porteuses et porteurs de parts inscrits au registre le 3 novembre 2025 recevront une distribution en espèces payable le 10 novembre 2025.

Les détails des montants de distribution par part sont les suivants :

FNB Mackenzie Symbole Distribution par part ($) CUSIP ISIN Fréquence du versement Bourse FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie MGB 0,06375 $ 55452P101 CA55452P1018 Mensuelle TSX FNB d'obligations sans contraintes Mackenzie MUB 0,08308 $ 55454N104 CA55454N1042 Mensuelle TSX FNB de revenu à taux variable Mackenzie MFT 0,14702 $ 55453X103 CA55453X1033 Mensuelle TSX FNB de revenu fixe canadien stratégique Mackenzie MKB 0,07463 $ 55452R107 CA55452R1073 Mensuelle TSX FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie MCSB 0,05578 $ 55452Q109 CA55452Q1090 Mensuelle TSX FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie QBB 0,25425 $ 55452S105 CA55452S1056 Mensuelle TSX FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie QSB 0,24883 $ 55453K101 CA55453K1012 Mensuelle TSX FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en $ CA) QUIG 0,31278 $ 55455H106 CA55455H1064 Mensuelle TSX FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en $ CA) QHY 0,42201 $ 55455K109 CA55455K1093 Mensuelle TSX FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie QEBL 0,42901 $ 55455J102 CA55455J1021 Mensuelle TSX FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en $ CA) QEBH 0,35327 $ 55454J103 CA55455J1030 Mensuelle TSX FINB Obligations totales Marchés développés ex Amérique du Nord Mackenzie (couvert en $ CA) QDXB 0,15426 $ 55454P109 CA55454P1099 Mensuelle TSX FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en $ CA) QUB 0,25035 $ 554557108 CA5545571088 Mensuelle TSX FNB de répartition de revenu fixe mondial Mackenzie MGAB $ 0,04980 554552208 CA5545522081 Mensuelle TSX FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie QASH 0,11165 $ 554564104 CA5545641048 Mensuelle TSX FINB Obligations à long terme du gouvernement américain Mackenzie QTLT 0,41168 $ 55454Q107 CA55454Q1072 Mensuelle TSX FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie QLB 0,33491 $ 55455N103 CA55455N1033 Mensuelle TSX FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie MHYB 0,08911 $ 55454M106 CA55454M1068 Mensuelle Cboe Canada FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie QCB 0,34278 $ 55454A102 CA55454A1021 Mensuelle Cboe Canada FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA) QTIP 0,30759 $ 55456B108 CA55456B1085 Mensuelle Cboe Canada FNB mondial d'obligations durables Mackenzie MGSB 0,09199 $ 554565101 CA5545651013 Mensuelle Cboe Canada FINB d'obligations vertes nord-américaines Wealthsimple (couvert en $ CA) WSGB 0,07768 $ 94702B109 CA94702B1094 Mensuelle Cboe Canada FNB d'obligations de sociétés nord-américaines de qualité Échéance 2027 Mackenzie MTBA 0,07255 $ 554554105 CA5545541057 Mensuelle TSX FNB d'obligations de sociétés nord-américaines de qualité Échéance 2029 Mackenzie MTBB 0,08541 $ 554540104 CA5545401047 Mensuelle TSX FNB d'obligations de prêts collatéralisés AAA Mackenzie MAAA 0,21184 $ 554538108 CA5545381082 Mensuelle TSX FNB de dividendes américains à rendement élevé Mackenzie MHDU 0,00556 $ 55454F101 CA55454F1018 Mensuelle TSX FNB de dividendes canadiens à rendement élevé Mackenzie MHDC 0,01284 $ 554563106 CA5545631064 Mensuelle TSX

Pour de plus amples renseignements au sujet des FNB Mackenzie, visitez placementsmackenzie.com.

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les placements dans les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le versement de distributions n'est pas garanti et leur montant peut fluctuer. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance ou le taux de rentabilité ou de rendement d'un fonds négocié en bourse. Si les distributions que verse un fonds négocié en bourse sont plus élevées que sa performance, votre placement initial diminuera. Les distributions qui vous sont versées du fait qu'un fonds négocié en bourse a réalisé des gains en capital et perçu un revenu et des dividendes sont imposables entre vos mains l'année de leur versement. Votre prix de base rajusté sera réduit par le montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant négatif.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements gérant un actif d'environ 239 milliards de dollars au 30 septembre 2025. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 302 milliards de dollars au 30 septembre 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

