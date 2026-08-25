Placements Mackenzie annonce les distributions d'août 2026 pour ses fonds négociés en bourse

Placements Mackenzie annonce les distributions d'août 2026 pour ses fonds négociés en bourseEnglish
Nouvelles fournies parMackenzie Financial Corporation
25 août, 2026, 07:30 ET
TORONTO, le 25 août 2026 /CNW/ -- Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces mensuelles d'août 2026 pour ses fonds négociés en bourse (« FNB ») indiqués ci-dessous qui se négocient à la Bourse de Toronto et à la Cboe Canada. Les porteurs de parts inscrits au registre le 1er septembre 2026 recevront une distribution en espèces payable le 9 septembre 2026.
Les détails des montants de distribution par part sont les suivants :
|
FNB Mackenzie
|
Symbole
|
Distribution
|
CUSIP
|
ISIN
|
Fréquence
|
Bourse
|
FNB de revenu fixe mondial
|
MGB
|
0,03572 $
|
55452P101
|
CA55452P1018
|
Mensuelle
|
TSX
|
FNB d'obligations sans
|
MUB
|
0,05001 $
|
55454N104
|
CA55454N1042
|
Mensuelle
|
TSX
|
FNB de revenu à taux
|
MFT
|
0,09311 $
|
55453X103
|
CA55453X1033
|
Mensuelle
|
TSX
|
FNB de revenu fixe canadien
|
MKB
|
0,04836 $
|
55452R107
|
CA55452R1073
|
Mensuelle
|
TSX
|
FNB de revenu fixe à court
|
MCSB
|
0,04487 $
|
55452Q109
|
CA55452Q1090
|
Mensuelle
|
TSX
|
FINB Obligations canadiennes
|
QBB
|
0,25914 $
|
55452S105
|
CA55452S1056
|
Mensuelle
|
TSX
|
FINB Obligations à court terme
|
QSB
|
0,26321 $
|
55453K101
|
CA55453K1012
|
Mensuelle
|
TSX
|
FINB Obligations de sociétés
|
QUIG
|
0,31497 $
|
55455H106
|
CA55455H1064
|
Mensuelle
|
TSX
|
FINB Obligations américaines
|
QHY
|
0,40869 $
|
55455K109
|
CA55455K1093
|
Mensuelle
|
TSX
|
FINB Obligations de marchés
|
QEBL
|
0,39120 $
|
55455J102
|
CA55455J1021
|
Mensuelle
|
TSX
|
FINB Obligations de marchés
|
QEBH
|
0,31994 $
|
55454J103
|
CA55455J1030
|
Mensuelle
|
TSX
|
FINB Obligations totales
|
QDXB
|
0,16071 $
|
55454P109
|
CA55454P1099
|
Mensuelle
|
TSX
|
FINB Obligations américaines
|
QUB
|
0,23323 $
|
554557108
|
CA5545571088
|
Mensuelle
|
TSX
|
FNB de répartition de revenu
|
MGAB
|
0,06682 $
|
554552208
|
CA5545522081
|
Mensuelle
|
TSX
|
FINB Obligations à ultra-court
|
QASH
|
0,12487 $
|
554564104
|
CA5545641048
|
Mensuelle
|
TSX
|
FINB Obligations à long terme
|
QTLT
|
0,27680 $
|
55454Q107
|
CA55454Q1072
|
Mensuelle
|
TSX
|
FINB Obligations à long terme
|
QLB
|
0,32044 $
|
55455N103
|
CA55455N1033
|
Mensuelle
|
TSX
|
FNB de revenu fixe à rendement
|
MHYB
|
0,08131 $
|
55454M106
|
CA55454M1068
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FINB Obligations toutes sociétés
|
QCB
|
0,33207 $
|
55454A102
|
CA55454A1021
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FINB TIPS américains Mackenzie
|
QTIP
|
0,76160 $
|
55456B108
|
CA55456B1085
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FNB mondial d'obligations
|
MGSB
|
0,00916 $
|
554565101
|
CA5545651013
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FINB d'obligations vertes
|
WSGB
|
0,06095 $
|
94702B109
|
CA94702B1094
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FNB d'obligations de sociétés
|
MTBA
|
0,04230 $
|
554554105
|
CA5545541057
|
Mensuelle
|
TSX
|
FNB d'obligations de sociétés
|
MTBB
|
0,05149 $
|
554540104
|
CA5545401047
|
Mensuelle
|
TSX
|
FNB d'obligations de prêts
|
MAAA
|
0,19693 $
|
554538108
|
CA5545381082
|
Mensuelle
|
TSX
|
FNB de dividendes américains
|
MHDU
|
0,09567 $
|
55454F101
|
CA55454F1018
|
Mensuelle
|
TSX
|
FNB de dividendes canadiens à
|
MHDC
|
0,10873 $
|
554563106
|
CA5545631064
|
Mensuelle
|
TSX
Pour de plus amples renseignements au sujet des FNB Mackenzie, visitez placementsmackenzie.com.
Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les placements dans les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.
Le versement de distributions n'est pas garanti et leur montant peut fluctuer. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance ou le taux de rentabilité ou de rendement d'un fonds négocié en bourse. Si les distributions que verse un fonds négocié en bourse sont plus élevées que sa performance, votre placement initial diminuera. Les distributions qui vous sont versées du fait qu'un fonds négocié en bourse a réalisé des gains en capital et perçu un revenu et des dividendes sont imposables entre vos mains l'année de leur versement. Votre prix de base rajusté sera réduit par le montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant négatif.
À propos de Placements Mackenzie
Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 266 milliards de dollars au 31 juillet 2026. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 340 milliards de dollars au 31 juillet 2026, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.
SOURCE Mackenzie Financial Corporation
Relations avec les médias : Hilary Bassett, 416-951-7558, [email protected]
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