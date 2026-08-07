Placements Mackenzie annonce des fusions de fonds proposées

TORONTO, 7 août 2026 /CNW/ -- Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a aujourd'hui annoncé les six fusions de fonds proposées ci-dessous dans le cadre de ses efforts continus visant à rationaliser sa gamme de produits.

Ces fusions proposées seront réalisées avec report d'impôt.

Fusions nécessitant une approbation

Fonds existant (Fonds en dissolution) Fusionné avec (Fonds prorogé) Fonds européen Mackenzie Ivy Fonds d'actions internationales Mackenzie GQE Fonds d'actions nord-américaines Mackenzie Bluewater Fonds de croissance américaine Mackenzie Bluewater Fonds nord-américain équilibré Mackenzie Bluewater Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie Fonds d'actions mondiales à gestion fiscale Mackenzie Fonds mondial de dividendes Mackenzie

Les investisseuses et investisseurs inscrits au 16 septembre 2026 recevront, pour les quatre fusions nécessitant une approbation, un avis de convocation à une assemblée extraordinaire des investisseuses et investisseurs qui aura lieu le 4 novembre 2026 ou aux environs de cette date. Si elles sont approuvées, les fusions devraient avoir lieu le ou vers le 13 novembre 2026.

Fusions ne nécessitant pas d'approbation

Fonds existant (Fonds en dissolution) Fusionné avec (Fonds prorogé) Fonds international Mackenzie Ivy Fonds d'actions internationales Mackenzie GQE Fonds international Mackenzie Ivy II Fonds d'actions internationales Mackenzie GQE

Aucune mesure n'est requise de la part des investisseuses et investisseurs pour les deux fusions. Les investisseuses et investisseurs recevront un préavis d'au moins 60 jours avec les renseignements concernant les fusions, lesquelles devraient avoir lieu le ou vers le 13 novembre 2026.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 268 milliards de dollars au 30 juin 2026. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 343 milliards de dollars au 30 juin 2026, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Mackenzie Financial Corporation

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