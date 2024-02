TORONTO, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé un changement, entrant en vigueur aujourd'hui, qui concerne son équipe de gestion de portefeuille pour certains fonds gérés par iA Gestion mondiale d'actifs inc. (« iAGMA »).

Donny Moss, directeur principal et gestionnaire de portefeuille, Actions nord-américaines, ne fait plus partie de l'équipe de dividendes d'iAGMA. M. Moss contribuait à la gestion des fonds suivants (les « Fonds ») :

Fonds IA Clarington canadien de dividendes

Catégorie IA Clarington dividendes croissance

FPG croissance de dividendes IA Clarington

Fonds IA Clarington américain dividendes croissance

FPG américain dividendes croissance IA Clarington

Les Fonds resteront gérés par Dan Rohinton, vice-président et gestionnaire de portefeuille, Dividendes mondiaux, iAGMA, en collaboration avec Oliver Shao, directeur et gestionnaire de portefeuille,

Dividendes mondiaux, et Jean-René Adam, vice-président principal et responsable, Actions cotées.

« La culture d'équipe d'iAGMA conditionne tous les aspects de gestion de portefeuille, de la génération des idées à la sélection des titres, en passant par le suivi quotidien. Nous remercions Donny pour sa contribution appréciée à l'équipe et comptons poursuivre notre tâche consistant à offrir une exposition de forte conviction à des sociétés de premier plan versant des dividendes, en Amérique du Nord et dans le monde », a déclaré M. Adam.

« Les Canadiennes et les Canadiens s'attendent à de la continuité, de la stabilité et de la constance dans la gestion de leurs placements et c'est la raison pour laquelle iA Clarington établit ses partenariats exclusivement avec des gestionnaires de portefeuille et des sous-conseillers qui privilégient absolument un processus décisionnel collaboratif », a déclaré Catherine Milum, présidente et cheffe de la direction, iA Clarington.

Ce changement ne modifie pas les objectifs de placement des Fonds et aucune action n'est requise par les conseillères, conseillers ou propriétaires de parts.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec votre conseillère ou conseiller ou visiter la page iaclarington.com

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. - quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada - iA Clarington offre une vaste gamme de produits de placement, notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, l'option de série FNB active et des placements socialement responsables. Au 31 décembre 2023, iA Clarington détenait un actif sous gestion de 18,3 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com.

À propos d'iA Gestion mondiale d'actifs inc.

iA Gestion mondiale d'actifs inc., composée à la fois d'iA Gestion mondiale d'actifs inc. et d'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. se classe parmi les principaux gestionnaires de placements au Canada, aidant les investisseurs à atteindre leurs objectifs de création de richesse à long terme grâce à des solutions de placement novatrices conçues pour les marchés complexes d'aujourd'hui. Les gestionnaires de portefeuille expérimentés d'iAGMA utilisent une méthodologie de placement propre, ancrée dans son engagement fédérateur en faveur d'une prudente gestion des risques, d'une rigueur analytique et d'une approche disciplinée axée sur les processus pour la répartition de l'actif et pour la sélection des titres.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et des charges de gestion, des frais et des charges de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement, y compris les placements effectués dans des séries de titres négociés en Bourse des fonds communs de placement. Les renseignements présentés peuvent ne pas englober tous les risques associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d'iA Clarington, iA Gestion de patrimoine, le logo d'iA Gestion de patrimoine, iA Gestion mondiale d'actifs et le logo d'iA Gestion mondiale d'actifs sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. iA Gestion mondiale d'actifs et iAGMA sont des marques de commerce et des dénominations commerciales utilisées par l'Industrielle Alliance Gestion de placements inc. et sa filiale iA Gestion mondiale d'actifs dans le cadre de leurs activités.

